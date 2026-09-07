Românii, cel mai numeros grup de cetățeni ai unui stat UE care locuiesc în alte state membre. Câte milioane trăiesc în străinătate

Publicat la 07.09.2026, 16:30:00

În același timp, sute de mii de copii cu cel puțin un părinte român s-au născut în străinătate, iar exodul specialiștilor afectează inclusiv sistemul medical. România se confruntă de decenii cu un fenomen care nu mai înseamnă doar pierdere de populație. Plecarea românilor în străinătate înseamnă și forță de muncă, specialiști și familii care își construiesc viitorul în alte țări. O analiză a Alianței Binelui Comun arată dimensiunea fenomenului. Aproximativ 3,9 milioane de persoane născute în România trăiau în statele OECD în 2020/2021.

România, pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul cetățenilor plecați! Avem și cel mai mare grup de cetățeni din UE care trăiesc într-un alt stat membru. Aproape 3 milioane de români locuiesc în alte țări ale UE.

La 1 ianuarie 2024, aproximativ 3 milioane de cetățeni români locuiau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Românii reprezentau aproximativ 22% din totalul cetățenilor UE care trăiau într-o altă țară membră decât cea de origine. Fenomenul are efecte directe asupra pieței muncii și asupra structurii demografice a României.

Aproape 800.000 de români cu studii superioare au plecat

Conform Eurostat, ”exodul” nu înseamnă doar muncitori care caută salarii mai mari. În 2015/2016, aproximativ 22% dintre emigranții români de peste 15 ani aveau studii superioare, ceea ce înseamnă aproape 800.000 de persoane. O parte importantă dintre românii cu studii superioare care au plecat ajung să lucreze în străinătate în ocupații sub nivelul calificării lor. Aproape jumătate dintre emigranții români cu studii superioare lucrau în astfel de poziții, potrivit datelor analizate de Alianța Binelui Comun. Unul dintre cele mai vizibile efecte se vede în sănătate. În 2020/2021, în statele OECD lucrau aproximativ 25.500 de medici și 46.900 de asistenți medicali născuți în România. În 2023, aproape 60% dintre medicii români cu vârsta sub 35 de ani luau în calcul posibilitatea de a pleca din țară.

Nu doar salariile îi determină pe tinerii medici să ia în calcul emigrarea. Printre motive se numără infrastructura, birocrația, volumul de muncă și modul de administrare a sistemului medical.

Un sfert dintre tineri se gândesc să plece

Dorința de a părăsi România nu aparține doar generațiilor care au emigrat în ultimele două decenii. În martie 2026, 27,6% dintre tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani declarau că intenționează să plece din România pentru muncă sau studii în următoarele 12 luni.

Principalul motiv este unul economic: 64,7% dintre cei care iau în calcul plecarea indică dorința unui loc de muncă mai bine plătit. Pe listă apar și corupția, dorința de a începe o viață nouă și accesul la servicii publice mai bune.

364.000 de copii cu cel puțin un părinte român s-au născut în străinătate

Poate cea mai importantă consecință pe termen lung este însă cea demografică. Între 2014 și 2025, aproximativ 364.000 de copii cu cel puțin un părinte român s-au născut în străinătate și au fost ulterior înregistrați în România. Numărul este echivalent cu peste 16% din totalul nou-născuților înregistrați în România în aceeași perioadă. Mulți dintre aceștia cresc în țările în care s-au născut, iar legătura lor cu România nu este garantată automat. Limba română, educația, cultura și, mai ales, existența unor oportunități reale de studiu și de muncă în țară pot avea un rol decisiv în menținerea legăturii cu România.