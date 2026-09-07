Vești bune și vești proaste de la premierul demis Ilie Bolojan. România trebuie să aleagă

Publicat la 07.09.2026, 15:13:00

„Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm”, afirmă Bolojan, care susține că și cheltuielile de personal ale statului au fost reduse.

Potrivit premierului, în primele șapte luni din 2026, deficitul bugetar este cu 37% mai mic decât în perioada similară din 2025.

„Suntem într-un moment important pentru evoluția României. Am schimbat direcția anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcționat”, a transmis Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan susține că România a intrat într-o etapă importantă a corecției deficitului bugetar, după ce măsurile luate în ultimul an au redus deficitul și cheltuielile de personal ale statului, în timp ce investițiile publice au continuat să crească. Șeful Guvernului avertizează însă că ajustarea fiscală a avut și un efect de contracție asupra economiei și că următorul guvern va trebui să decidă dacă păstrează direcția reformelor sau revine la politici bazate pe consum și cheltuieli nesustenabile.

Bolojan recunoaște că măsurile de corecție fiscală au avut un efect negativ asupra economiei.

„Aceasta este direcția corectă: reducem cheltuielile care nu pot fi susținute și protejăm investițiile care dezvoltă România”, spune premierul.

În același timp, investițiile publice au continuat să crească, susținute în principal de fondurile europene. În primele șapte luni ale anului, acestea au ajuns la 76 de miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde de lei peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

„Consumul a scăzut cu partea care era pe datorie, cu bani împrumutați. Economia a pierdut creșterea, de fapt iluzorie, adusă de acest consum pe datorie”, afirmă premierul.

El le mulțumește românilor pentru efortul făcut în perioada de ajustare și susține că România trebuie să iasă rapid din actuala situație de provizorat.

Bolojan: Următorul guvern va avea o misiune dificilă

Premierul susține că România a reușit să închidă PNRR, să păstreze încrederea investitorilor, reflectată prin două evaluări de rating, și să treacă prin mai multe crize interne și externe.

În același timp, Bolojan avertizează că un guvern interimar are instrumente limitate, iar incertitudinea politică riscă să afecteze controlul cheltuielilor publice în anii următori.

El critică și eșecul adoptării legii salarizării, pe care îl atribuie „iresponsabilității PSD”, susținând că acest lucru creează îndoieli privind capacitatea statului de a menține controlul asupra cheltuielilor.

Miza este cu atât mai mare în perspectiva anilor 2027 și 2028. Potrivit premierului, viitorul guvern va trebui să reducă deficitul de la PIB, estimat la 5,3% pentru 2027, într-un context în care România nu va mai beneficia de granturile PNRR, cheltuielile pentru apărare vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate.

La acestea se adaugă costurile cu dobânzile, care vor continua să reprezinte o provocare după creșterea rapidă a gradului de îndatorare în perioada deficitelor ridicate.

„Robinetul banilor” sau continuarea reformelor

Bolojan avertizează că România nu își permite să abandoneze reformele structurale după efortul de consolidare fiscală din ultimul an.

„Dacă nu va continua reformele structurale sau, chiar mai rău, va ceda tentației populiste de a deschide robinetul banilor și al consumului, vom reveni la o situație chiar mai rea decât cea anterioară”, afirmă premierul.

În opinia sa, o asemenea evoluție ar putea afecta inclusiv încrederea finanțatorilor, într-un moment în care România are nevoie de credibilitate pentru a-și finanța deficitul și datoria publică.

Ce cere Bolojan de la viitorul premier

Premierul susține că România are nevoie rapid de un guvern care să continue consolidarea fiscală, să mute modelul economic de la consum spre investiții și să țină sub control cheltuielile statului.

În paralel, noul guvern ar trebui să îmbunătățească colectarea veniturilor și să creeze condițiile pentru o creștere economică bazată pe investiții și productivitate, nu pe consum finanțat prin împrumuturi.

„Un asemenea guvern poate fi condus doar de un premier responsabil, care înțelege exact situația, un premier dispus la efortul constant și adesea impopular de a face ce trebuie, nu ce sună bine”, afirmă Bolojan.

Premierul spune că viitorul șef al Guvernului trebuie să aibă un program credibil și să fie dispus să își asume mandatul chiar și cu riscul pierderii funcției, dacă situația o impune. Mesajul lui Bolojan este, în esență, că ajustarea fiscală nu s-a încheiat, iar următoarea etapă va fi mai dificilă: mai puțini bani europeni, cheltuieli obligatorii mai mari și presiuni crescânde din partea costurilor de finanțare.