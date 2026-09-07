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ActualitateCristina Popovici

Când trecem la ora de iarnă 2026. De ce se dau ceasurile înapoi cu o oră

Publicat la 07.09.2026, 18:20:00

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Când trecem la ora de iarnă 2026. De ce se dau ceasurile înapoi cu o oră

Românii vor dormi o oră în plus în această toamnă, când România va reveni la ora de iarnă. Însă schimbarea se va produce în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Unele dispozitive vor face schimbarea automat, în timp ce altele trebuie reglate manual.

De două ori pe an, acestă ajustare îi pune pe români să verifice ceasurile din casă, din mașină și de la serviciu. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026, România trece la ora de iarnă. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi la 03:00. Astfel, noaptea va fi mai lungă cu o oră, iar ziua de duminică va avea, în mod oficial, 25 de ore. Pentru cei care nu trebuie să se trezească la o anumită oră, schimbarea vine cu un mic avantaj- o oră în plus de somn.

În schimb, efectul cel mai vizibil va fi seara. După revenirea la ora standard, apusul va avea loc cu aproximativ o oră mai devreme față de perioada în care România se află la ora de vară. Diminețile vor avea însă mai multă lumină la aceeași oră de pe ceas, iar serile vor deveni mai repede întunecate. Telefoanele mobile, tabletele, laptopurile și majoritatea ceasurilor inteligente își vor modifica automat ora, dacă sunt configurate pentru actualizarea automată a datei și a fusului orar. Este recomandat ca aceste dispozitive să aibă activate setările automate și să fie conectate la internet. Pentru posesorii de smartphone-uri schimbarea ar trebui să se producă automat, fără nicio intervenție.

Nu toate dispozitivele sunt însă atât de „inteligente”. Ceasurile mecanice de perete, ceasurile de mână tradiționale, unele ceasuri electronice, deșteptătoarele mai vechi și afișajele unor electrocasnice trebuie potrivite manual. Același lucru poate fi valabil pentru anumite sisteme din autoturisme, în funcție de model și de tehnologia instalată.

De ce se schimbă oră?

Deși schimbarea orei este contestată de ani de zile, sistemul nu a fost eliminat. La nivelul Uniunii Europene, renunțarea la schimbarea sezonieră a orei a fost discutată intens, însă nu a fost luată o decizie finală care să pună capăt sistemului. Mai mult, Comisia Europeană a publicat în 2026 calendarul perioadelor de aplicare a orei de vară pentru anii următori, ceea ce confirmă că actualul sistem continuă să fie aplicat. Sistemul orei de vară are la bază ideea de a folosi mai eficient lumina naturală în timpul zilei, prin mutarea temporară a ceasurilor cu o oră înainte. În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, iar sistemul a fost aplicat în diferite perioade de-a lungul timpului.

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