Ferrari în România: profit de 9 mililoane de lei din 31 de mașini

Publicat la 07.09.2026, 19:18:00

Bitton FR Holdings SRL, societatea prin care grupul canadian Holand Automotive controlează operațiunile Ferrari de pe piața românească, a raportat pentru 2025 venituri totale de 150,8 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 30 de milioane de euro.

Compania care operează noua reprezentanță oficială Ferrari din România a încheiat primul an de activitate cu o cifră de afaceri de 145,62 milioane de lei și un profit net de 9,21 milioane de lei, conform unei analize NewsCenter.ro .

La sfârșitul anului 2025, compania figura cu stocuri în valoare de 19,1 milioane de lei, creanțe de aproximativ cinci milioane de lei și disponibilități în casă și în conturile bancare de 13,9 milioane de lei. Datoriile totale ale societății ajungeau însă la 45,45 milioane de lei.

Cifra de afaceri netă a ajuns la 145,62 milioane de lei, iar profitul net s-a ridicat la 9,21 milioane de lei. Rezultă o marjă netă de profit de aproximativ 6,3%.

În România au fost înmatriculate 31 de mașini Ferrari

Datele DGPCI prelucrate în statisticile pieței auto arată că, în 2025, în România au fost înmatriculate 31 de autoturisme Ferrari noi. Marca italiană s-a aflat astfel printre brandurile căutate în segmentul automobilelor de lux și ultra-lux.

Prețurile modelelor Ferrari comercializate și în România pornesc, orientativ, de la circa 220.000 de euro pentru Roma și 275.000 de euro pentru hibridul 296 GTB.

Un Roma Spider costă aproximativ 250.000 de euro, în timp ce Purosangue și 12Cilindri ajung la circa 390.000–395.000 de euro.

Versiunile speciale pot depăși 400.000 de euro. Dealerul din București nu afișează un listino complet, iar personalizarea poate majora substanțial prețul final.

Dealerii din România sunt de fapt canadieni

Holand Automotive Group a intrat pe piața românească în 2025, după ce a cumpărat afacerile cu automobile de lux dezvoltate de Camelia și Ion Bazac. În luna ianuarie, grupul canadian a preluat operațiunile Forza Rossa, dealerul și importatorul oficial Ferrari, iar în martie a achiziționat și reprezentanța Aston Martin București.

Operațiunile Ferrari au fost transferate către Bitton FR Holdings SRL. Firma este deținută integral de Bitton Holdings Europe și îi are ca administratori pe Gad Bitton și Meir Yitzchak Bitton, potrivit informațiilor disponibile pe ListaFirme.ro.

Bitton FR Holdings SRL a fost înființată la 3 decembrie 2024 și are sediul în orașul Otopeni, pe Calea Bucureștilor nr. 91A. La aceeași adresă funcționează showroomul și service-ul, care au rămas în locația utilizată și înaintea tranzacției. Dealerul operează în prezent sub marca Ferrari of Bucharest.

Compania a înregistrat astfel încă din primul an raportat o cifră de afaceri de 145,62 milioane de lei și un profit net de 9,21 milioane de lei, în condițiile în care avea numai șase salariați.

Gad Bitton este fondatorul, președintele și directorul general al Holand Automotive Group. Grupul canadian este specializat în comercializarea și finanțarea automobilelor de lux și deține operațiuni dedicate unor mărci exclusiviste.

Prin preluarea afacerilor familiei Bazac, Holand Automotive și-a făcut intrarea pe piața din România, iar Bitton FR Holdings a devenit societatea care controlează activitatea reprezentanței oficiale Ferrari.