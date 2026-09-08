Ziua Petrolistului. Industria care ține România în mișcare cere mai mult sprijin de la stat

Publicat la 08.09.2026, 10:01:00

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România are aproape 170 de ani de tradiție în industria petrolului, iar sectorul rămâne unul dintre pilonii sistemului energetic și ai economiei naționale. De Ziua Petrolistului, Federația Patronală a Energiei (FPE) transmite însă un mesaj care depășește caracterul festiv al momentului: tranziția energetică nu poate fi făcută fără o industrie puternică, investiții și un cadru legislativ și fiscal predictibil. Petrolul și gazele intră într-o nouă etapă Industria românească de petrol și gaze trece printr-o transformare accelerată. Tehnologiile noi, proiectele de eficiență energetică, obiectivele de reducere a emisiilor și schimbările din sistemul energetic obligă companiile să își adapteze activitatea și să investească în soluții pentru următoarele decenii. FPE atrage atenția că, în această perioadă, experiența acumulată de generațiile de specialiști rămâne esențială. Inginerii, geologii, cercetătorii, operatorii și tehnicienii care au construit industria reprezintă un capital profesional pe care România nu își permite să îl piardă. În același timp, companiile din sector investesc în tehnologii moderne, eficiență energetică și soluții menite să contribuie la obiectivele europene de decarbonare.

„Industria autohtonă de energie” este și o problemă de securitate Mesajul FPE vine într-un moment în care securitatea energetică a devenit o temă centrală în Europa. Federația susține că industria autohtonă nu trebuie privită doar prin prisma producției și a rezultatelor economice, ci și ca o componentă a securității aprovizionării. Daniel Apostol, directorul general al Federației Patronale a Energiei, spune că sectorul are în continuare o contribuție importantă la economia României și la bugetul de stat. „Într-un context regional complex, industria autohtonă de energie nu este doar un pilon al economiei naționale, ci un furnizor esențial de securitate regională și de securitate a aprovizionării”, a transmis Daniel Apostol.

În opinia FPE, investițiile în industrie trebuie privite și prin această perspectivă. O industrie energetică viabilă înseamnă nu doar locuri de muncă și venituri la buget, ci și capacitatea României de a-și asigura energia într-un mediu regional tot mai complicat. Ce le cere FPE autorităților Federația Patronală a Energiei consideră că sectorul are nevoie de un sprijin mai consistent din partea statului pentru a putea continua proiectele de investiții. Prima problemă indicată este birocrația. FPE cere simplificarea și clarificarea cadrului legislativ, astfel încât proiectele să nu fie întârziate de proceduri și blocaje administrative. A doua este predictibilitatea fiscală și de reglementare. Pentru investițiile energetice, care presupun proiecte de amploare și perioade lungi de recuperare a capitalului, schimbările frecvente ale regulilor pot reprezenta un obstacol important. Federația propune, de asemenea, un parteneriat mai puternic între stat și companii, construit în jurul a trei obiective: securitate energetică, competitivitate și sustenabilitate. „Tranziția energetică nu se poate face fără o industrie puternică” FPE susține că România trebuie să găsească un echilibru între obiectivele de decarbonare și necesitatea de a păstra o industrie energetică solidă. „Pentru a ne putea îndeplini acest rol strategic și pentru a accelera proiectele majore de investiții, sectorul energetic are nevoie de un dialog real, de o mai mare înțelegere și de un suport ferm din partea statului român”, a declarat Daniel Apostol. Mesajul transmis de Ziua Petrolistului este, astfel, și unul despre viitorul industriei. Petrolul și gazele au o istorie de aproape 170 de ani în România, însă FPE susține că experiența acumulată în acest timp trebuie folosită pentru a construi următoarea etapă a sectorului energetic. „Tranziția energetică și securitatea națională nu pot fi obținute în lipsa unei industrii puternice și viabile”, a concluzionat directorul general al FPE. FPE: 95% din industria de petrol și gaze Federația Patronală a Energiei, fondată în 1991, reprezintă, potrivit propriilor date, aproximativ 95% din industria de petrol și gaze din România. Organizația susține dezvoltarea unui sector energetic capabil să furnizeze energie abundentă și accesibilă, cu respectarea principiilor de protecție a mediului. În paralel cu industria tradițională de petrol și gaze, FPE afirmă că acordă o importanță tot mai mare energiilor regenerabile și tehnologiilor destinate reducerii emisiilor. Pentru România, provocarea este ca această transformare să nu însemne pierderea capacității industriale existente, ci folosirea ei ca bază pentru noul sistem energetic.