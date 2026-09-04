„Nimic bun nu se întâmplă în România”. Șeful Dacia pune presiune pe Guvern

Publicat la 04.09.2026, 13:23:13

Mesajul vine la aproximativ o lună după vizita în România a lui François Provost, CEO-ul Renault Group, care afirma atunci că operațiunile locale se confruntă cu „una dintre cele mai mari provocări din istoria lor”.

„Nimic bun nu se întâmplă. Nu numai că nu s-a întâmplat până acum, dar nu se întâmplă categoric nici în prezent şi nu avem nicio viziune”, a declarat șeful Automobile Dacia.

În același timp, costul energiei a devenit unul dintre cele mai mari dezavantaje ale uzinei . Dacia plătește în România aproximativ 180 de euro/MWh, față de 70-80 de euro/MWh în Spania, potrivit lui Bordeanu.

Șeful Automobile Dacia transmite unul dintre cele mai dure mesaje de până acum către autoritățile de la București. Mihai Bordeanu avertizează că uzina de la Mioveni își pierde competitivitatea în raport cu celelalte fabrici ale grupului Renault, producția va scădea cu două cifre în 2026, aproximativ 1.700 de angajați au plecat din companie începând de anul trecut, iar decizia privind producția următoarelor generații Duster și Bigster la Mioveni nu a fost încă luată.

„În momentul de față nu avem un al treilea model şi, repet, nu numai că nu avem un al treilea model, dar nu avem nici confirmarea faptului că noua generație de Duster sau de Bigster se va produce la Mioveni”, a spus Mihai Bordeanu.

Grupul Renault are mai multe alternative pentru fabricarea unui model Dacia, în condițiile în care dispune de uzine în România, Maroc, Turcia, Spania și Slovenia. În ultimii ani, mai multe dintre aceste fabrici au primit investiții importante, ceea ce crește competiția internă pentru viitoarele modele.

Problema cea mai importantă pentru uzina de la Mioveni nu mai este obținerea unui al treilea model, ci păstrarea celor două modele produse în prezent.

„Până nu clarificăm axa competitivității, până nu avem o curbă de competitivitate până la finalul lui 2030, cu jaloane clare, nu cred că vom avea absolut nimic nou”, a adăugat șeful Dacia România.

„Statul a degajat mingea în aut”

Bordeanu spune că România trebuie să recupereze măcar o parte din avantajul competitiv pe care îl avea înainte de pandemie. Problema este că, în timp ce costurile și condițiile din România s-au deteriorat, alte uzine ale grupului au devenit mai competitive.

„Grupul, ca oricare alt grup, are mai multe variante de a produce un model: la Mioveni, în Spania, în Maroc, în Turcia. Dacă unul dintre aceste situri se deteriorează și toate celelalte se ameliorează, ecuația nu este bună”, a explicat acesta.

Șeful Dacia consideră că următorul pas trebuie făcut de autorități.

„În acest moment mingea este în terenul guvernului, al statului român, care trebuie să aibă o abordare mai transparentă și mai clară. Îmi place fotbalul: statul a degajat mingea în aut. Trebuie să o pună înapoi în teren și să o joace responsabil. Aștept următoarele cinci luni”, a declarat Bordeanu.

„Tratați-ne ca pe un investitor care a pus 4 miliarde de euro”

Renault a investit peste 4 miliarde de euro în România de la preluarea Dacia. Din perspectiva conducerii companiei, această investiție ar trebui să conteze în discuția despre viitorul uzinei.

„Noi nu plecăm de la zero. Plecăm de la 4 miliarde de euro investiți de grup în România”, a spus Bordeanu.

Acesta consideră că relația dintre stat și companie trebuie privită pornind de la această investiție și de la rolul pe care Dacia îl are în economia românească.

„Nu suntem tratați ca un investitor care a pus pe masă 4 miliarde de euro. Tratați-ne întâi ca pe un investitor care a pus pe masă 4 miliarde de euro și apoi discutăm”, a afirmat șeful Dacia.

Energia costă de peste două ori mai mult decât în Spania

Energia este unul dintre cele mai sensibile puncte pentru uzina de la Mioveni. Potrivit lui Bordeanu, Dacia plătește în prezent aproximativ 180 de euro/MWh, în timp ce în Spania costul este de 70-80 de euro/MWh.

Diferența este cu atât mai importantă cu cât situația era inversă înainte de pandemie. În 2019, Spania avea un cost al energiei mai mare decât România, susține conducerea Dacia.

„Ideea nu este să fim ca spaniolii. Ideea este să fim mai aproape de ce eram în 2019. Și, repet, nu mâine, dar dați-ne o perspectivă pe următorii cinci ani”, a spus Bordeanu.

În lipsa unei soluții mai largi, Dacia încearcă să reducă singură o parte din costuri. Compania urmează să semneze un contract pentru instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișurile disponibile ale uzinei. Proiectul ar urma să acopere aproximativ 8% din necesarul de consum și să transforme compania în prosumator.

Deocamdată, proiectul nu include și baterii pentru stocarea energiei. O astfel de investiție se află încă în discuție.

Producția scade, iar 1.700 de oameni au plecat

Problemele de competitivitate se văd deja în producție și în numărul de angajați.

Potrivit lui Mihai Bordeanu, producția uzinei de la Mioveni va scădea cu două cifre în 2026. Din cauza reducerii volumelor, aproximativ 1.700 de persoane au plecat din companie începând cu jumătatea anului trecut, dintre care peste 700 aveau contracte pe perioadă nedeterminată și au ieșit prin programe de plecări voluntare.

Bordeanu spune că, în lipsa unei perspective clare privind volumele viitoare, procesul ar putea continua.

„Deci răspunsul este da, producția scade, iar consecința este că avem oameni în plus”, a explicat acesta.

Situația este complicată și de evoluția pieței auto europene. Dacia este puternic expusă exporturilor — aproximativ 90% din producția uzinei pleacă în afara țării — iar segmentul în care sunt încadrate Duster și Bigster este afectat de schimbarea structurii pieței europene.

Dacia cere un Rabla previzibil pentru 2027

Șeful Dacia consideră că și politica auto din România trebuie schimbată. Compania a depășit cu aproximativ 25% obiectivul convenit cu grupul pentru ultimul val Rabla, iar în iulie și august cota de piață a mărcii a crescut cu 6-7 puncte procentuale față de primul semestru.

Problema este că programele Rabla din 2025 și 2026 au fost orientate către persoane fizice, în condițiile în care persoanele juridice reprezintă mai mult de jumătate din piața auto.

„Cu Rabla din acest an și din anul trecut ne tratăm doar pe jumătate din corp, iar cealaltă jumătate o ignorăm”, a spus Bordeanu.

Pentru 2027, Dacia cere în primul rând predictibilitate. Compania vrea ca statul să anunțe din timp data de începere a programului, astfel încât producătorii, dealerii și clienții să își poată face planurile.

„Un angajament clar care să ne spună că pe 15 aprilie va demara programul Rabla 2027 este suficient. Nu este ideal, dar este suficient. 15 martie este mai bine decât 15 aprilie, dar la fel de sigur este că 15 octombrie este mult mai rău – ne dă peste cap tot anul”, a declarat șeful Dacia.

Mioveni își joacă viitorul în următorii cinci ani

Dacia nu este în acest moment în situația de a anunța plecarea din România. Miza este însă mult mai concretă: ce modele și ce volume va mai produce uzina de la Mioveni după 2030.

Renault trebuie să decidă unde va construi următoarele generații de modele, iar România concurează pentru aceste investiții cu alte fabrici ale grupului. În această ecuație, costul energiei, productivitatea, costurile logistice, forța de muncă și predictibilitatea politicilor publice devin criterii decisive.