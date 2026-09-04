România trage tare să ajungă din urmă Bulgaria la baterii. Proiecte aprobate pe bandă rulantă

Publicat la 04.09.2026, 12:58:25

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România începe să recupereze rapid decalajul față de Bulgaria în domeniul stocării energiei. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, într-o singură ședință, autorizații pentru proiecte cu o putere de aproximativ 811 MW, iar peste 80% din această capacitate, respectiv 669 MW, este reprezentată de sisteme de stocare în baterii. Președintele ANRE, George Sergiu Niculescu, spune că ritmul investițiilor arată o schimbare importantă în sistemul energetic românesc și că diferența față de Bulgaria poate fi recuperată într-un timp relativ scurt. „O ședință de 1 GW. Și o premieră: stocarea a dominat autorizațiile aprobate astăzi de ANRE”, a transmis Niculescu. Aproape 670 MW de baterii au primit autorizații Din cei 669 MW de stocare autorizați, 429 MW reprezintă proiecte stand-alone, în timp ce alți 240 MW sunt instalați împreună cu alte capacități de producție. În această a doua categorie intră 89 MW asociați unor proiecte fotovoltaice și 53 MW unor capacități eoliene, potrivit datelor prezentate de ANRE.

Pentru autorizațiile de înființare aprobate în ședința din 3 septembrie, puterea totală ajunge la aproximativ 811 MW. În aceeași ședință, ANRE a mai acordat licențe de exploatare pentru aproape 204 MW de capacități deja construite: 99,2 MW eolian, 70,1 MW de stocare și 34,6 MW fotovoltaic. Niculescu consideră că volumul proiectelor de stocare autorizate reprezintă un semnal că investițiile aflate până acum în diferite etape de pregătire încep să se transforme în capacități concrete. „Pipeline-ul începe să se transforme în investiții concrete”, afirmă președintele ANRE. România încearcă să recupereze diferența față de Bulgaria Miza este importantă pentru sistemul energetic românesc. Bateriile permit stocarea energiei produse atunci când există un surplus și utilizarea ei ulterior, contribuind la echilibrarea sistemului și la integrarea unor cantități mai mari de energie regenerabilă.

România pornește însă din urmă în această cursă. Bulgaria a dezvoltat într-un ritm foarte rapid capacitățile de stocare, ajungând în mai 2026 la aproximativ 8,6 GWh de capacitate instalată în baterii, potrivit datelor din piață. Acest nivel a plasat Bulgaria pe primul loc la nivel mondial în ceea ce privește capacitatea de stocare în baterii. În acest context, cele aproape 670 MW de capacități de stocare pentru care ANRE a aprobat autorizații reprezintă un pas important pentru România. Niculescu susține că volumul este echivalent cu peste 60% din puterea de stocare existentă în România și consideră că decalajul față de Bulgaria poate fi recuperat rapid. Proiectele construite așteaptă certificatele de racordare ANRE atrage însă atenția că autorizarea proiectelor nu este suficientă. O parte dintre investițiile deja finalizate nu pot fi încă licențiate pentru exploatare deoarece așteaptă certificatele de racordare. „Trebuie să accelerăm ultima sută de metri. Avem în continuare proiecte construite care așteaptă certificatele de racordare pentru a putea fi licențiate. Stocul s-a redus în ultima lună, dar nu suficient”, a declarat șeful ANRE. Niculescu face apel la operatorii de transport și distribuție să grăbească procedurile pentru proiectele care sunt deja construite și îndeplinesc condițiile de racordare. „ANRE își face partea și va continua să accelereze autorizarea și licențierea investițiilor care îndeplinesc condițiile”, a adăugat acesta. Bateriile devin una dintre piesele importante ale sistemului energetic Creșterea capacităților de stocare vine într-un moment în care România are nevoie de mai multă flexibilitate în sistemul energetic. Extinderea producției eoliene și fotovoltaice înseamnă și o producție variabilă, iar bateriile pot prelua surplusul de energie și îl pot restitui atunci când producția scade sau consumul crește. Pentru România, provocarea nu mai este doar atragerea unor proiecte noi, ci transformarea rapidă a proiectelor autorizate în capacități efectiv construite și racordate la rețea. „Energia este un maraton, nu un sprint. Iar astăzi, Sistemul Energetic Național a mai făcut un pas important”, a transmis George Sergiu Niculescu. Foto: https://www.magnific.com/