La Gropnița, o fermă cu tradiție intră în era agriculturii de precizie

Publicat la 04.09.2026, 10:27:00

În 2011, când a început activitatea, una dintre cele mai mari dificultăți era tocmai lipsa datelor suficiente despre producții, condițiile meteorologice și starea culturilor. Deciziile trebuiau luate uneori cu informații puține, iar ferestrele optime pentru anumite lucrări puteau fi ratate.

Pentru Cristian Stoica, întoarcerea spre agricultură nu a însemnat însă doar preluarea unei moșteniri. Experiența anterioară în IT și studiile de agronomie l-au făcut să privească ferma ca pe un sistem în care informația poate conta la fel de mult ca utilajul.

Rezultatul: întârzieri, consumuri mai mari și mai puțină predictibilitate.

În timp, ferma a trecut prin mai multe etape de modernizare. Pe teren erau folosite atât lucrări convenționale, cât și minimum-till și strip-till, iar fermierul testa diferite tehnologii pentru a vedea ce se potrivește cel mai bine condițiilor din exploatație. Următorul pas a fost însă integrarea mai multor instrumente de agricultură de precizie într-un sistem coerent de lucru.

Această etapă este susținută prin Proiectul RAPID – Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural, derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat printr-un acord de împrumut între România și Banca Mondială.

Prin proiect, ferma a fost dotată cu tehnologii care permit colectarea și utilizarea mai bună a informațiilor din teren: un sistem pentru cartografierea producției, senzori, o stație meteo, echipamente pentru monitorizarea solului și două drone agricole. Datele obținute pot arăta diferențele dintre parcele, evoluția culturilor și condițiile specifice microclimatului fermei.

Cristian Stoica a înțeles că valoarea acestor informații apare atunci când ele pot fi puse împreună. Hărțile de producție, scanările multispectrale și datele meteorologice pot ajuta fermierul să înțeleagă mai bine de ce o zonă a parcelei produce diferit față de alta și unde este nevoie de o intervenție.

Dronele pot completa imaginea din teren și pot fi folosite pentru lucrări precum aplicarea tratamentelor, fertilizarea sau însămânțarea culturilor de acoperire. Stația meteo și senzorii oferă, la rândul lor, informații despre condițiile locale, utile pentru alegerea momentului potrivit pentru anumite lucrări.

Schimbarea se vede și la nivelul utilajelor. Sistemele de ghidare permit deplasări mai exacte pe teren, cu mai puține suprapuneri, iar semănătoarea no-till face posibil semănatul direct, fără pregătirea prealabilă a întregii suprafețe. Prin reducerea numărului de treceri, pot fi limitate consumul de carburant și intervențiile asupra solului, iar umiditatea poate fi conservată mai bine.

Și fertilizarea este gândită după aceeași logică a preciziei. Echipamentele pentru aplicarea îngrășămintelor lichide permit dozarea controlată și plasarea nutrienților mai aproape de zona în care plantele îi pot valorifica. Pentru fermă, miza este o utilizare mai eficientă a fertilizanților.

Pentru mediu, înseamnă reducerea pierderilor de nutrienți care pot ajunge în apă sau în atmosferă.

Cristian Stoica estimează că adevărata valoare a sistemului se va vedea după acumularea datelor din mai multe sezoane. Compararea producțiilor cu informațiile despre sol, vreme și starea culturilor poate permite decizii tot mai bine adaptate fiecărei parcele.

În această perspectivă, tehnologia nu înlocuiește experiența fermierului. Îi oferă însă mai multe informații pentru a decide unde, când și cât trebuie să intervină.

Modernizarea Fermei „La Bunici” are și o componentă de schimb de experiență. Cristian Stoica a organizat deja întâlniri cu fermieri din zonă, cărora le-a prezentat utilajele și tehnologiile, iar astfel de activități vor continua după ce vor exista și rezultate colectate din exploatarea noilor echipamente.

Este important tocmai pentru că agricultura de precizie devine mai ușor de înțeles atunci când poate fi văzută la lucru. Un fermier poate afla direct de la alt fermier ce presupune introducerea unei tehnologii, unde apar dificultățile și ce beneficii poate aduce în condiții reale.

La trei generații după bunicii care au dat numele fermei, modul de lucru s-a schimbat radical, dar obiectivul a rămas în esență același: folosirea cât mai bună a pământului și păstrarea lui într-o stare care să permită continuarea activității și în anii care vin.

Astăzi, tehnologia adaugă acestei experiențe mai multă precizie, mai multe date și posibilitatea de a folosi cu mai multă măsură resurse precum apa, fertilizanții sau carburantul.