România, printre țările UE care folosesc cel mai intens InvestEU raportat la PIB. Cererea pentru fondurile naționale a crescut

Publicat la 03.09.2026, 20:25:00

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România se află printre statele membre ale Uniunii Europene cu cea mai ridicată utilizare a programului InvestEU raportată la dimensiunea economiei, alături de Portugalia, Bulgaria, Lituania și Letonia. În plus, Comisia Europeană spune că România se numără printre țările care au crescut recent cererea pentru compartimentele naționale ale programului, împreună cu Italia și Grecia. Datele au fost prezentate în briefingul pregătit pentru reuniunea comună a comisiilor pentru bugete (BUDG) și pentru afaceri economice și monetare (ECON) ale Parlamentului European. România urcă în clasament atunci când finanțarea este raportată la PIB În valoare absolută, cele mai mari volume de operațiuni InvestEU semnate sunt concentrate în economiile mari ale Uniunii Europene. Italia, Spania, Portugalia, Franța și Germania conduc acest clasament. Imaginea se schimbă însă atunci când finanțările sunt raportate la PIB. Portugalia, România, Bulgaria, Lituania și Letonia se află în grupul statelor cu cea mai ridicată utilizare a programului în raport cu dimensiunea economiei.

Pentru România, indicatorul arată că InvestEU are o importanță relativ mare raportat la dimensiunea economiei naționale, chiar dacă volumul absolut al finanțărilor este mult mai mic decât în state precum Germania, Franța sau Italia. Comparația are însă o limită importantă. Aproximativ 12 miliarde de euro din operațiunile InvestEU acoperă mai multe state și nu pot fi atribuite unui singur beneficiar național. Aceste finanțări sunt excluse din clasamentul pe țări. România, printre statele care au crescut recent contribuțiile naționale Rolul României în program nu se limitează la finanțările deja semnate. Nathalie Berger, directoare în cadrul DG GROW și viitoare președintă a Steering Board-ului InvestEU, a declarat, la reuniunea BUDG-ECON din 2 septembrie, că în perioada recentă a crescut cererea pentru utilizarea compartimentelor naționale ale programului. România a fost menționată alături de Italia și Grecia printre statele care au contribuit recent la această creștere a cererii.

Acordurile aferente au fost finalizate în timpul verii, într-o perioadă în care statele membre încearcă să utilizeze cât mai eficient resursele disponibile înaintea tranziției către noul cadru financiar european de după 2027. Cum funcționează compartimentele naționale InvestEU Prin compartimentele naționale, statele membre pot adăuga propriile resurse la mecanismul InvestEU și le pot utiliza prin infrastructura deja creată a programului, inclusiv prin garanții și parteneri financiari. Sistemul permite guvernelor să direcționeze resurse naționale sau bani proveniți din alte instrumente către anumite priorități, folosind în același timp mecanismele financiare ale InvestEU. Comisia Europeană spune că zece state membre au contribuit până acum cu aproximativ 4,3 miliarde de euro prin aceste compartimente. Împreună cu contribuțiile Islandei și Norvegiei și cu resurse provenite din alte programe europene, aceste sume au dus garanția totală disponibilă în cadrul InvestEU la aproximativ 34,9 miliarde de euro. O parte dintre compartimente au fost constituite folosind resurse din Recovery and Resilience Facility. Potrivit Comisiei, mecanismul s-a dovedit util pentru mobilizarea fondurilor disponibile, iar cererea a crescut inclusiv spre finalul perioadei de implementare. Banii ajung în special la IMM-uri și companii mid-cap Principalii beneficiari ai compartimentelor naționale sunt întreprinderile mici și mijlocii și companiile mid-cap. Finanțarea poate fi utilizată atât pentru activitatea generală a companiilor, cât și pentru investiții în sustenabilitate, inovare și digitalizare. InvestEU nu funcționează exclusiv prin Grupul Băncii Europene de Investiții. Programul are o arhitectură deschisă, în care sunt implicate și băncile naționale de promovare și alte instituții financiare. Acest model permite adaptarea finanțărilor la condițiile locale și poate facilita accesul companiilor la bani în piețele unde anumite proiecte sau categorii de firme întâmpină dificultăți în obținerea finanțării. România folosește intens mecanismul raportat la dimensiunea economiei InvestEU utilizează garanția bugetară a Uniunii Europene pentru a reduce riscurile asumate de instituțiile financiare și pentru a mobiliza finanțare publică și privată. Instrumentele pot lua forma creditelor, garanțiilor, investițiilor de capital sau finanțărilor de tip quasi-equity. În cazul României, datele prezentate de Comisie nu indică un singur proiect sau un beneficiar care să domine utilizarea programului. Ceea ce se remarcă este utilizarea relativ ridicată a InvestEU raportată la dimensiunea economiei și, în paralel, interesul crescut pentru compartimentul național. Programul este prezent în toate cele 27 de state membre, însă importanța sa diferă considerabil de la o economie la alta. Dacă valorile absolute favorizează în mod firesc țările cu economii mari, raportarea la PIB pune România într-un grup de state în care InvestEU are o pondere semnificativă în raport cu dimensiunea economiei. Creșterea recentă a cererii pentru compartimentul național arată că România încearcă să folosească în continuare mecanismul european pentru finanțarea companiilor și investițiilor, inclusiv în ultima parte a actualului cadru financiar. SURSA: 2eu.brussels