România poate deveni cel mai mare producător de gaze naturale din UE. Neptun Deep, considerat cheia independenței energetice

Publicat la 03.09.2026, 19:40:00

România ar putea avea, în următorii ani, un avantaj pe care multe state europene și l-ar dori- acces la propriile rezerve importante de gaze naturale. Proiectul Neptun Deep este considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice derulate de România în ultimele decenii. Este convingerea lui Remus Vulpescu, CEO-ul Bursei de Valori București, susține că exploatarea zăcământului va avea un impact major asupra poziției României în Europa.

Neptun Deep, uriașul proiect offshore dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz în Marea Neagră, are șansa să transforme România în cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Șeful Bursei de Valori București vorbește despre o miză uriașă, anume independența energetică a României.

Mesajul transmis de șeful BVB este unul spectaculos: prin Neptun Deep, România ar urma să devină cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și să își consolideze independența energetică. „Proiectul-fanion” al OMV Petrom este unul uriaș atât prin dimensiunea financiară, cât și prin suprafața implicată. Potrivit lui Vulpescu, proiectul se întinde pe aproximativ 7.500 de kilometri pătrați, iar exploatarea resurselor din Marea Neagră reprezintă o miză strategică pentru România. OMV Petrom și Romgaz sunt companiile care dezvoltă proiectul, iar producția de gaze offshore este așteptată să schimbe semnificativ poziția României pe piața energetică regională.

România, pe primul loc la producția de gaze din UE

Pentru Europa, care a trecut printr-o criză energetică majoră și care încearcă să își reducă dependența de importurile de gaze, propriile resurse pot deveni un avantaj strategic uriaș.

Neptun Deep poate însemna poate însemna pentru România mai mult decât gaze în plus, ci și securitate energetică, venituri importante și o poziție mai puternică pe piața regională.

Vulpescu consideră că proiectul merită construit și protejat, subliniind importanța sa pentru viitorul energetic al țării.

Declarațiile au fost făcute în contextul aniversării a 25 de ani de la listarea OMV Petrom la Bursa de Valori București. Compania este în prezent unul dintre cei mai importanți jucători energetici din Europa de Sud-Est și reprezintă una dintre cele mai valoroase companii listate la București.

Acțiunile OMV Petrom sunt tranzacționate pe piața principală a BVB, iar compania are aproximativ 28,1% din acțiuni în free-float. La finalul anului 2025, acționarii români controlau aproximativ 45% din acțiuni. Statul român avea 20,7%, în timp ce fondurile de pensii și alți investitori români dețineau 24,4%. OMV Aktiengesellschaft avea 51,2% din companie, iar restul de 3,7% se afla în mâinile altor investitori străini.

Romgaz pregătește o schimbare importantă pentru populație

În paralel cu pregătirile pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, Romgaz își pregătește intrarea mai puternică pe piața furnizării către populație. Primele oferte de gaze pentru gospodării sunt estimate pentru decembrie 2026, iar livrările ar urma să înceapă de la 1 aprilie 2027.

Romgaz susține că este pregătită tehnic pentru activitatea de furnizare, însă cantitățile disponibile reprezintă în continuare o necunoscută importantă. Compania a explicat că, în actualul sistem, o parte importantă din producția proprie este direcționată către furnizorii care alimentează populația și producătorii de energie termică.

În realitate, românii mai au de așteptat pentru gazele Romgaz

Deși în trecut se vorbea despre posibilitatea ca Romgaz să înceapă furnizarea către populație încă din 2026, calendarul s-a schimbat. Compania estimează acum că primele oferte vor apărea în decembrie 2026, iar livrările efective vor începe în aprilie 2027.

Până atunci, există mai multe necunoscutea, anume cantitățile care vor rămâne disponibile pentru piața concurențială, cadrul legislativ și capacitatea Romgaz de a-și construi rapid portofoliul de clienți.