Cât te costă un cont bancar într-un an: toate comisioanele pe care trebuie să le verifici

Publicat la 03.09.2026, 12:04:41

Primul cost de verificat este comisionul lunar de administrare a contului .

Pentru a afla cât te costă cu adevărat un cont bancar într-un an, trebuie să verifici toate comisioanele pe care le poți plăti.

Când alegi un cont bancar, comisionul lunar de administrare este doar unul dintre costurile pe care trebuie să le iei în calcul. Un cont care pare „ieftin” poate ajunge să coste mai mult dacă faci frecvent retrageri de numerar, transferuri sau plăți în valută .

Un alt cost poate fi asociat cardului de debit.

De aceea, nu este suficient să vezi dacă scrie „cont fără comision”. Verifică și condițiile în care gratuitatea este valabilă.

Dacă banca percepe 10 lei pe lună, costul anual ajunge la 120 de lei. Unele bănci oferă însă administrare gratuită dacă îndeplinești anumite condiții, cum ar fi încasarea unui venit lunar sau realizarea unui număr minim de tranzacții.

Verifică dacă există:

comision anual pentru card;

taxă pentru emiterea sau înlocuirea cardului;

cost pentru un card suplimentar;

comision pentru retragerile de numerar.

Uneori cardul este inclus gratuit în pachetul de cont, dar alte servicii asociate pot avea costuri.

Retragerile de numerar

Dacă obișnuiești să scoți bani de la bancomat, verifică atent comisioanele.

Retragerea de la ATM-ul propriei bănci poate fi gratuită, în timp ce retragerea de la un bancomat al altei bănci poate avea un cost.

Diferențele pot deveni importante pe parcursul unui an. De exemplu, un comision de 5 lei pentru o retragere, repetat de două ori pe lună, înseamnă 120 de lei pe an.

Transferurile bancare

Și transferurile pot influența costul real al contului.

Verifică dacă banca percepe comision pentru:

transferuri către alte bănci;

transferuri instant;

ordine de plată;

transferuri internaționale;

transferuri în valută.

Dacă faci transferuri frecvent, chiar și un comision mic pentru fiecare operațiune poate ajunge să reprezinte o sumă semnificativă într-un an.

Plățile cu cardul

În cazul plăților obișnuite cu cardul, clientul nu plătește, de regulă, un comision pentru fiecare cumpărătură. Totuși, trebuie să verifici condițiile specifice ale contului și ale cardului.

Mai important poate fi costul plăților în altă monedă.

Comisioanele pentru operațiuni în valută

Dacă folosești euro, dolari sau alte monede, trebuie să fii atent la două lucruri: comisionul și cursul de schimb.

O operațiune în valută poate implica un comision pentru tranzacție, dar și un cost indirect dacă banca folosește un curs de schimb mai puțin avantajos.

De exemplu, dacă plătești frecvent în euro cu un card alimentat în lei, diferența de curs poate conta mai mult decât un eventual comision afișat separat.

Alte comisioane pe care merită să le verifici

Lista costurilor poate include și operațiuni pe care nu le faci în fiecare lună, dar care pot deveni importante atunci când ai nevoie de ele.

Verifică tariful pentru:

depuneri sau retrageri de numerar la ghișeu;

extrase de cont;

transferuri urgente;

schimb valutar;

plăți internaționale;

înlocuirea cardului;

retragerea de numerar în străinătate;

închiderea contului, dacă există un astfel de cost;

servicii suplimentare asociate contului.



Cum calculezi costul real al contului?

Pentru a afla cât te costă un cont bancar într-un an, nu te uita doar la comisionul lunar.

Poți folosi o formulă simplă:

Cost anual = administrare + card + retrageri + transferuri + operațiuni în valută + alte comisioane

De exemplu, să presupunem că într-un an plătești:

120 lei pentru administrarea contului;

60 lei pentru card;

100 lei pentru retrageri de numerar;

50 lei pentru transferuri;

70 lei din costuri asociate operațiunilor în valută.

Costul anual real ar fi de 400 de lei.

Acesta este motivul pentru care două conturi cu aceeași taxă lunară pot avea costuri anuale foarte diferite.

Cum găsești un cont bancar mai ieftin?

Înainte să alegi un cont, gândește-te la modul în care îl folosești.

Dacă îți încasezi salariul, plătești aproape exclusiv cu cardul și faci puține retrageri, un pachet cu administrare gratuită poate fi suficient.

Dacă faci multe transferuri, folosești frecvent numerar sau ai plăți în valută, trebuie să compari mai atent tarifele pentru aceste operațiuni.

Cel mai important este să compari costul anual estimat pentru propriul tău comportament, nu doar oferta promovată de bancă.

Concluzie

Comisioanele unui cont bancar nu se rezumă la taxa de administrare. Pentru a afla cât te costă realmente un cont într-un an, trebuie să iei în calcul cardul, retragerile de numerar, transferurile, schimburile valutare și celelalte operațiuni pe care le faci în mod obișnuit.

Un cont „gratuit” poate deveni costisitor dacă are taxe pentru operațiunile pe care le folosești cel mai des. În schimb, un cont cu o taxă lunară poate fi mai avantajos dacă include multe servicii fără costuri suplimentare.

Înainte de a alege un cont, verifică lista completă de comisioane și calculează cât ai plăti într-un an în funcție de modul în care îți folosești banii.

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