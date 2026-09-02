Ce se întâmplă cu banii tăi dacă banca falimentează

Publicat la 02.09.2026, 19:31:00

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Ce se întâmplă cu banii dacă banca falimentează? Este o întrebare importantă pentru oricine are economii într-un cont bancar. În România, depozitele eligibile sunt protejate printr-un mecanism de garantare, însă protecția are o limită și nu se aplică tuturor produselor financiare. Câți bani sunt garantați dacă banca falimentează? În România, plafonul general de garantare este de 100.000 de euro, echivalent în lei, pentru fiecare deponent, la fiecare bancă. Asta înseamnă că, dacă ai mai multe conturi la aceeași bancă, sumele eligibile se iau în calcul împreună. Plafonul nu este de 100.000 de euro pentru fiecare cont.

De exemplu, dacă ai 60.000 de euro într-un cont curent și 30.000 de euro într-un depozit la termen, ai în total 90.000 de euro în depozite eligibile și te afli în limita generală de garantare. Dacă ai 120.000 de euro în depozite eligibile la aceeași bancă, plafonul general acoperă 100.000 de euro. Sunt banii din contul curent garantați? Da. Contul curent poate fi un depozit eligibil și beneficiază de garantare în condițiile legii.

Acest lucru înseamnă că banii pe care îi ai în contul folosit pentru salariu, plăți sau transferuri nu sunt neprotejați doar pentru că nu se află într-un depozit la termen. Și conturile de economii sau conturile de card pot intra în categoria depozitelor garantate. Dar depozitul la termen? Da. Depozitele la termen eligibile sunt protejate în limita plafonului de 100.000 de euro per deponent, per bancă. În calculul compensației poate intra și dobânda datorată până la data la care depozitul devine indisponibil, potrivit regulilor aplicabile. Ce se întâmplă dacă ai bani la mai multe bănci? Plafonul se aplică separat pentru fiecare bancă. De exemplu, dacă ai 80.000 de euro în depozite eligibile la o bancă și 80.000 de euro la o altă bancă, sumele sunt analizate separat din perspectiva plafonului de garantare. Este important însă să verifici dacă vorbim într-adevăr despre două instituții de credit distincte. Două branduri diferite nu înseamnă neapărat două bănci diferite din punct de vedere juridic. Ce produse NU sunt depozite garantate? Nu toți banii pe care îi deții prin intermediul unei bănci sunt automat considerați depozite. De exemplu, fondurile de investiții, acțiunile și obligațiunile sunt produse financiare diferite și nu beneficiază automat de plafonul de 100.000 de euro aplicabil depozitelor. Același lucru este valabil și pentru alte instrumente de investiții. Faptul că le-ai cumpărat printr-o bancă nu le transformă în depozite bancare. De aceea, este important să faci diferența între banii ținuți într-un cont și banii investiți. Cine îți protejează banii? În România, mecanismul este administrat de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). În cazul în care depozitele devin indisponibile, FGDB poate plăti compensațiile pentru depozitele eligibile, în limitele prevăzute de lege. Scopul sistemului este ca deponenții să nu fie nevoiți să aștepte finalizarea întregii proceduri de lichidare a băncii pentru a recupera partea garantată a economiilor. Ce trebuie să reții? Dacă te întrebi ce se întâmplă cu banii dacă banca falimentează, regula de bază este simplă: depozitele eligibile sunt garantate în limita a 100.000 de euro per deponent, per bancă ;

plafonul se aplică la totalul depozitelor eligibile de la aceeași bancă, nu separat pentru fiecare cont;

contul curent, contul de economii și depozitul la termen pot beneficia de garantare;

investițiile precum fondurile, acțiunile și obligațiunile nu trebuie confundate cu depozitele bancare;

pentru sume mai mari, este important să verifici cum sunt distribuite economiile și ce tip de produse deții. Prin urmare, falimentul unei bănci nu înseamnă automat că îți pierzi economiile. Dacă banii se află în depozite eligibile, există un mecanism legal de protecție, în limita plafonului garantat. Sursă foto: Pinterest