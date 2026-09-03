Plan de urgență pentru salvarea producției de energie de la Cernavodă. Barje, hidrobaraje și pompe pe Dunăre

Publicat la 03.09.2026, 17:03:00

Măsurile sunt prevăzute în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 22 din 1 septembrie 2026, publicată pe 2 septembrie în Monitorul Oficial. Documentul, semnat de premierul Ilie Bolojan, stabilește că intervențiile vor fi aplicate succesiv, în funcție de nivelul apei și de efectele obținute.

Autoritățile au pregătit un plan de urgență în trei etape pentru asigurarea apei necesare Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, în condițiile nivelului critic al Dunării. Potrivit NewsCenter.ro , intervenția poate ajunge până la blocarea temporară, cu blocuri mari de piatră, a unei secțiuni de aproximativ 170 de metri.

Aceste cote nu trebuie confundate cu nivelul de 1,58 metri dMB măsurat direct în bazinul de aspirație al centralei și utilizat în procedurile tehnice ale CNE Cernavodă.

Situația rămâne critică, deși Dunărea ar urma să crească ușor. AFDJ indica pe 2 septembrie o cotă de minus 246 de centimetri la Cernavodă. Prognoza arăta o creștere până la minus 233 de centimetri în 72 de ore, nivel aflat încă la patru centimetri sub reperul de minus 229 de centimetri asociat Reactorului 2.

Planul în trei etape

Prima etapă a planului presupune amplasarea progresivă a unor nave sau barje încărcate, pe un aliniament de aproximativ 600 de metri, pentru reducerea controlată a secțiunii de curgere pe Dunărea Veche. Scopul este producerea unui remuu local, adică ridicarea nivelului apei în amonte, și dirijarea unui debit suplimentar spre Canalul Dunăre–Marea Neagră și canalul de alimentare al centralei.

Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă a fost oprită complet în data de 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric.

Autoritățile urmăresc obținerea unei creșteri cu aproximativ zece centimetri peste evoluția naturală. Etapa va fi activată dacă nivelul din bazinul centralei ajunge la sau scade sub 1,58 metri dMB.

Dacă barjele nu produc efectul necesar, va fi construită o închidere modulară din pontoane și hidrobaraje, susținută de pompe de mare capacitate. În ultima etapă, dacă sistemul nu poate fi instalat sau menținut în siguranță, secțiunea va fi blocată temporar cu anrocamente.

Sistemul independent de pompare va cuprinde între patru și opt pompe, fiecare cu un debit de aproximativ trei metri cubi pe secundă. Primele patru trebuie instalate în cel mult patru zile, iar întregul sistem trebuie să devină funcțional în maximum șapte zile.

Implicarea Armatei

Armata va participa cu nave, structuri de geniu, pontoane și scafandri și va efectua măsurători hidrografice și topobatimetrice. Navigația și ecluzările pot fi restricționate temporar dacă nivelul apei atinge pragul critic.

NewsCenter.ro a relatat anterior că Armata a intervenit și pentru blocarea unei părți a debitului care intra pe Brațul Bala și reducea cantitatea de apă care continua spre Cernavodă. În paralel vor continua lucrările de dragaj necesare alimentării cu apă a reactoarelor actuale și viitoare.

Lucrările executate de Apele Române vor putea fi finanțate prin Fondul de rezervă al Guvernului, iar celelalte instituții implicate vor suporta cheltuielile din bugetele proprii.