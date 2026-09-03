TAROM preia primul Boeing 737 MAX. Aeronava va purta numele lui Mircea Lucescu

Publicat la 03.09.2026, 16:40:53

TAROM face un pas important în modernizarea flotei. Compania națională preia joi, de la Seattle, prima aeronavă Boeing 737 MAX destinată flotei sale. Avionul Boeing 737-8 va zbura spre România în două etape și va purta numele „Mircea Lucescu”, în onoarea unuia dintre cei mai cunoscuți antrenori români.

„Un nou capitol din istoria TAROM începe la Seattle: astăzi, prima aeronavă Boeing 737 MAX destinată companiei naționale este preluată de echipajele TAROM, care au misiunea de a o aduce în România”, a transmis compania.

Potrivit TAROM, preluarea aeronavei este rezultatul unui proces în care au fost implicate mai multe echipe și departamente ale companiei, de la operațiuni și echipaj până la zona tehnică și achiziții.

Aeronava va purta numele lui Mircea Lucescu

Alegerea numelui nu este întâmplătoare, susține TAROM. Compania spune că performanța, disciplina, perseverența și încrederea asociate carierei lui Mircea Lucescu se potrivesc cu direcția pe care compania și-o asumă în această nouă etapă.