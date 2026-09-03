Dobânzile Fidelis au coborât în 2026 sub vârful din 2025. Inflația ridicată taie din profitul la investițiile în lei

Publicat la 03.09.2026, 18:21:00

În euro, oferta include dobânzi de 4% la trei ani și 6,30% la zece ani, precum și o tranșă pentru donatori, cu o dobândă de 5% și scadența la trei ani.

Ministerul Finanțelor a anunțat că desfășoară, între 4 și 11 septembrie 2026, a noua ediție Fidelis din acest an. Statul oferă în lei dobânzi de 6,30% la doi ani, 6,90% la patru ani și 7,50% la zece ani. Donatorii de sânge primesc 7,30% pentru scadența de doi ani.

Cea mai mare dobândă Fidelis din 2025 a fost de 8,35%, oferită în iunie donatorilor de sânge pentru titlurile în lei cu scadența la doi ani. În aceeași lună, investitorii obișnuiți au primit maximum 7,95% pentru titlurile pe șase ani.

Dobânzile reprezintă și randamentul anual brut pentru investitorul care cumpără titlurile la valoarea nominală și le păstrează până la scadență. Cum veniturile sunt neimpozabile, randamentul net este egal cu dobânda anunțată.

Față de recordul de 8,35% din 2025, maximul de 7,50% din oferta din septembrie 2026 este mai mic cu 0,85 puncte procentuale, adică cu aproximativ 10,2%. La o investiție de 100.000 de lei, diferența înseamnă 850 de lei mai puțin pe an, conform unui calcul Money.ro.

Dacă sunt comparate numai tranșele standard, scăderea este de la 7,95% la 7,50%, respectiv cu 0,45 puncte procentuale sau aproximativ 5,7%. În euro, dobânda maximă standard a coborât de la 6,50% în 2025 la 6,30% în septembrie 2026, o reducere de 0,20 puncte procentuale.

Statul caută să se împrumute în euro

Totuși, cea mai mare dobândă în euro din 2026 a fost de 6,80%, oferită în iunie donatorilor de sânge pentru o scadență de zece ani.

Aceasta a depășit maximul din 2025 cu 0,30 puncte procentuale, dar a reprezentat o tranșă specială, care nu poate fi comparată direct cu oferta standard.

Nivel apropiat de 2024 în cazul titlurilor în lei

În 2024, dobânda maximă a fost de 7,90%, oferită în decembrie donatorilor de sânge pentru titlurile pe trei ani. Pentru publicul larg, maximul a fost de 7,60%, la scadența de cinci ani.

Prin urmare, dobânda maximă standard din septembrie 2026, de 7,50%, este cu numai 0,10 puncte procentuale sub vârful standard din 2024. Dacă sunt incluse tranșele pentru donatori, diferența dintre maximul din 2024 și oferta actuală ajunge la 0,40 puncte procentuale.

În 2024, cea mai mare dobândă a fost de 5,75%, pentru titlurile pe șapte ani. Oferta din septembrie 2026 ajunge la 6,30% pentru zece ani, cu 0,55 puncte procentuale mai mult.

Diferența trebuie însă privită cu prudență, deoarece investitorul își blochează banii pentru o perioadă mai lungă și își asumă un risc mai mare de variație a prețului dacă vinde înainte de scadență.

De ce au crescut dobânzile în 2025

Saltul din 2025 a fost legat de nevoia mare de finanțare a statului și de creșterea riscului fiscal. Deficitul bugetar al României a ajuns la aproximativ 9,3% din PIB în 2024 și a rămas la un nivel foarte ridicat, de circa 7,9%, în 2025. Cu cât statul are nevoie să împrumute mai mulți bani și investitorii percep un risc mai mare, cu atât randamentele cerute sunt mai ridicate.

Vârful Fidelis din iunie 2025 a apărut într-o perioadă cu incertitudine politică și fiscală, necesar mare de împrumut și presiuni asupra costurilor de finanțare ale României. Ministerul Finanțelor a trebuit să ofere populației dobânzi apropiate de cele disponibile pe piața titlurilor de stat, pentru ca Fidelis să rămână atractiv.

Inflația a contribuit, de asemenea, la menținerea unor dobânzi ridicate. Eliminarea plafonării prețurilor la energie, alături de majorarea TVA și a accizelor, a împins din nou prețurile în sus în a doua parte a anului 2025. BNR a menținut dobânda de politică monetară la 6,50%, ceea ce a ținut ridicat costul banilor în lei.

Inflația taie din avantajul titlurilor de stat

Dobânda nominală nu trebuie confundată cu randamentul real. La o dobândă de 7,50% și o inflație de 8,16%, nivelul raportat pentru iulie 2026, puterea de cumpărare a banilor scade ușor, chiar dacă venitul din Fidelis nu este impozitat.

Pe 3 septembrie 2026, inflația pentru august nu a fost încă publicată, iar cea pentru septembrie va fi cunoscută în octombrie.

Ultima valoare oficială este cea din iulie: 8,16%, în scădere de la 10,42% în iunie. În ianuarie 2024, inflația anuală era de 7,41%. Prin urmare, față de începutul lui 2024, rata anuală este mai mare cu 0,75 puncte procentuale, respectiv cu aproximativ 10%. România avea în iulie 2026 cea mai ridicată inflație din UE.

Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, explică faptul că profitul unei investiții în Fidelis nu trebuie judecat doar după dobânda nominală.

„Titlurile de stat, când e inflație, nu performează bine, dar contează foarte mult când le cumperi și care e maturitatea. Dacă vrem să le cumpărăm, o facem când inflația e maximă, pentru că atunci luăm cea mai mare dobândă, așteptând ca inflația să scadă. Trebuie să ne uităm la dobânda reală pe orizontul nostru de deținere”, a explicat acesta.