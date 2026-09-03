Bursa de Valori București (BVB) crește joi, 3 septembrie, pentru a treia zi consecutiv. Creșterile vin însă după o serie ”neagră” - cinci zile de scădere cu o adevărată prăbușire (-3,6%) luni, 31 august. Însă cotațiile din acest început de septembrie sunt mai bune decât se prefigurau la sfârșitul lunii august. Indicele principal al bursei de la București, BET, ajunge azi la 34.771,20 de puncte, în creștere cu 1,24%.
Bursa de la București prinde aripi. Creșteri importante pe toți indicii
Publicat la 03.09.2026, 18:01:59
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