Publicat la 04.09.2026, 12:52:52

Așadar, cât durează un transfer bancar ? Uneori câteva secunde, alteori una sau mai multe zile lucrătoare.

Ai trimis bani și te uiți din cinci în cinci minute să vezi dacă au ajuns? Durata unui transfer bancar depinde de tipul plății, băncile implicate, monedă și momentul în care ai făcut transferul.

Transfer bancar: cât durează să ajungă banii și când pot apărea întârzieri

Transfer interbancar: banii pleacă dintr-o bancă și ajung în alta, iar timpul de procesare depinde de sistemul de plăți și de programul băncilor.

Transfer obișnuit: poate dura până la următoarea zi lucrătoare sau mai mult, în funcție de momentul inițierii și de băncile implicate.

Transfer instant: poate ajunge în câteva secunde, dacă băncile implicate și tranzacția sunt eligibile.

Nu toate transferurile circulă cu aceeași viteză.

Transfer internațional: poate dura de la o zi lucrătoare la câteva zile, mai ales dacă sunt implicate alte valute sau bănci intermediare.

Transferul instant: banii ajung chiar instant?

În condițiile în care plata este eligibilă, un transfer instant poate fi procesat în câteva secunde, inclusiv în afara programului bancar.

Este cea mai bună opțiune când viteza contează. Dar „instant” nu înseamnă că orice transfer între două conturi este automat instant. Trebuie ca serviciul să fie disponibil pentru băncile și tranzacția respectivă.

De ce poate întârzia un transfer?

Cel mai frecvent, motivul este banal: ai trimis banii prea târziu pentru procesarea din acea zi.

Un transfer obișnuit inițiat seara, în weekend sau într-o zi nelucrătoare poate fi procesat în următoarea zi lucrătoare.

Alte cauze posibile:

ai introdus greșit IBAN-ul sau datele beneficiarului;

banca efectuează verificări de securitate sau conformitate;

există o problemă tehnică;

transferul internațional trece prin una sau mai multe bănci intermediare;

moneda transferului necesită procesare suplimentară.



De ce contează ora la care faci transferul?

Pentru transferurile obișnuite, băncile au anumite intervale și ore-limită pentru procesarea plăților.

De exemplu, două transferuri identice pot avea timpi diferiți:

Luni, la prânz: transferul intră în procesarea zilei.

Luni, seara: poate fi procesat în următoarea zi lucrătoare.

De aceea, dacă banii trebuie să ajungă urgent, nu este suficient să verifici doar ziua. Uită-te și la ora la care inițiezi plata.

Dar transferurile internaționale?

Aici lucrurile devin ceva mai complicate.

Un transfer internațional poate implica:

două sau mai multe bănci;

o bancă intermediară;

conversie valutară;

verificări suplimentare;

sisteme de plată diferite.

Din acest motiv, timpul de procesare poate fi mai mare decât în cazul unui transfer local.

Dacă trimiți bani în străinătate, verifică înainte durata estimată, moneda, comisioanele și cursul de schimb.

Ce faci dacă banii nu au ajuns?

În primul rând, verifică statusul transferului în aplicația bancară.

Dacă plata apare ca procesată, dar beneficiarul nu vede încă banii, este posibil ca transferul să fie încă în procesare la banca destinatară.

Dacă a trecut timpul estimat comunicat de bancă, contacteaz-o și păstrează dovada tranzacției. Pentru transferurile internaționale poate fi necesară urmărirea plății pe traseul dintre băncile implicate.

Cum eviți întârzierile?

Câteva lucruri simple pot face diferența:

verifică IBAN-ul înainte de confirmare;

alege transfer instant atunci când este disponibil și ai nevoie de viteză;

ține cont de weekend și zilele nelucrătoare;

verifică ora-limită pentru transferurile obișnuite;

pentru plăți internaționale, verifică atent moneda și datele beneficiarului.



Concluzie

Răspunsul la întrebarea „cât durează un transfer bancar?” depinde de tipul transferului.

Un transfer instant poate ajunge în câteva secunde. Un transfer interbancar obișnuit poate necesita una sau mai multe etape de procesare, iar un transfer internațional poate dura câteva zile.

Dacă banii întârzie, nu înseamnă neapărat că există o problemă. Ora transferului, weekendul, verificările bancare sau băncile intermediare pot schimba timpul de procesare.

Când viteza contează, verifică înainte de confirmare nu doar suma și beneficiarul, ci și tipul transferului și timpul estimat de sosire.

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