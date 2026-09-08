Credit auto sau leasing: care este mai ieftin?

Publicat la 08.09.2026, 13:11:00

La un credit auto, banca îți împrumută banii necesari pentru achiziția mașinii, iar autoturismul poate deveni proprietatea ta de la început, în funcție de structura creditului și de garanțiile solicitate.

Așadar, când compari credit auto vs leasing , nu există un câștigător valabil pentru toată lumea. Cea mai ieftină opțiune depinde de mașină, perioada de finanțare și condițiile oferite de finanțator.

Atunci când vrei să cumperi o mașină și nu dispui de întreaga sumă, două dintre cele mai întâlnite variante sunt creditul auto și leasingul. Alegerea nu ar trebui făcută însă doar în funcție de valoarea ratei lunare. Pentru a afla ce variantă este mai avantajoasă, trebuie comparat costul total al finanțării , inclusiv avansul, dobânda, comisioanele, asigurările și, în cazul leasingului, valoarea reziduală.

O rată lunară mai mică nu înseamnă automat că finanțarea este mai ieftină.

Această diferență este esențială: la credit, relația este în principal între tine și bancă în calitate de împrumutat, în timp ce la leasing finanțatorul păstrează proprietatea asupra mașinii pe durata contractului.

În cazul leasingului financiar, finanțatorul cumpără mașina și îți acordă dreptul de a o utiliza pe durata contractului. Proprietatea asupra autoturismului se transferă, de regulă, la final, după îndeplinirea condițiilor contractuale, inclusiv plata sumelor datorate și, dacă este prevăzută, a valorii reziduale.

avansul;

valoarea finanțată;

dobânda;

comisioanele;

costurile asigurării;

eventualele taxe sau costuri administrative;

valoarea reziduală, în cazul leasingului;

suma totală plătită până la finalul contractului.

De exemplu, un leasing poate avea o rată lunară mai mică deoarece o parte din valoarea mașinii este lăsată pentru final sub forma valorii reziduale. În acest caz, rata nu reflectă singură costul total al finanțării.

Indicatorul cel mai relevant este suma pe care o vei plăti în total pentru a ajunge în situația dorită: să deții sau să folosești mașina, în funcție de tipul de finanțare.

Avansul: cât trebuie să plătești de la început?

Atât creditul auto, cât și leasingul pot presupune un avans, însă procentul și condițiile diferă în funcție de finanțator și de profilul clientului.

Un avans mai mare reduce suma finanțată și, implicit, poate reduce costurile cu dobânda. Pe de altă parte, înseamnă că vei scoate mai mulți bani din economii la început.

Dacă dispui de o sumă importantă și vrei să reduci valoarea ratelor, un avans mai mare poate fi avantajos. Dacă prioritatea este păstrarea lichidităților, o finanțare cu avans mai mic poate fi mai atractivă, chiar dacă presupune costuri totale mai mari.

Cine este proprietarul mașinii?

Aceasta este una dintre cele mai importante diferențe între cele două variante.

La creditul auto, cumpărătorul poate deveni proprietarul mașinii de la început, chiar dacă autoturismul este adus drept garanție pentru credit, în funcție de contract.

La leasingul financiar, mașina aparține finanțatorului pe perioada contractului. Clientul este utilizatorul autoturismului și poate dobândi proprietatea la final, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în contract.

Pentru cineva care vrea să aibă proprietatea asupra mașinii imediat, creditul poate fi mai potrivit. Pentru cine pune accent pe finanțare și pe structura ratelor, leasingul poate reprezenta o alternativă.

Asigurările pot schimba calculul

Costul asigurărilor este un alt element care trebuie inclus în comparația dintre credit auto și leasing.

În cazul leasingului, finanțatorul poate impune anumite condiții de asigurare, inclusiv CASCO, pe durata contractului. Și în cazul unui credit pot exista cerințe de asigurare, în funcție de garanțiile și condițiile finanțării.

De aceea, atunci când compari două oferte, nu este suficient să te uiți la dobânda afișată. Calculează și costul anual al polițelor pe întreaga perioadă de finanțare.

O diferență aparent mică la rata lunară poate deveni semnificativă după câțiva ani dacă una dintre variante presupune costuri mai mari cu asigurarea.

Ce este valoarea reziduală?

Valoarea reziduală este suma stabilită pentru finalul contractului de leasing, dacă structura finanțării include o astfel de componentă.

Aceasta poate reduce rata lunară deoarece nu întreaga valoare a mașinii este achitată prin ratele lunare. La final, însă, clientul trebuie să țină cont de suma rămasă de plată și de condițiile în care poate dobândi proprietatea asupra mașinii.

De aceea, un leasing cu rată mică poate părea mai ieftin decât un credit, dar comparația trebuie făcută după includerea valorii reziduale și a tuturor celorlalte costuri.

Care variantă este mai flexibilă?

Flexibilitatea depinde de contract și de finanțator, însă cele două produse pot avea abordări diferite în ceea ce privește rambursarea anticipată, modificarea contractului, vânzarea mașinii sau închiderea finanțării înainte de termen.

La credit, după achitarea obligațiilor față de bancă, proprietarul are în general mai mult control asupra autoturismului.

În cazul leasingului, mașina rămâne în proprietatea finanțatorului până la îndeplinirea condițiilor contractuale, ceea ce poate limita anumite opțiuni ale utilizatorului.

Dacă există posibilitatea să vinzi mașina, să schimbi autoturismul sau să închizi finanțarea mai devreme, trebuie verificate dinainte condițiile contractuale și eventualele costuri.

Credit auto sau leasing: ce alegi?

Nu există o soluție care să fie mai ieftină în orice situație.

Creditul auto poate fi mai potrivit dacă vrei să devii proprietarul mașinii de la început, urmărești o structură simplă a finanțării și vrei mai mult control asupra autoturismului.

Leasingul poate fi mai potrivit dacă oferta are condiții avantajoase, accepți ca finanțatorul să rămână proprietar pe durata contractului și structura cu valoare reziduală îți permite să obții o rată lunară convenabilă.

Înainte de a lua decizia, compară întotdeauna ofertele pe aceeași perioadă și pentru aceeași mașină. Uită-te la costul total, nu doar la rata lunară.

Exemplu simplu de comparație

Să presupunem că o mașină costă 100.000 de lei. Pentru două oferte diferite, poți avea situații precum:

Credit auto Leasing Preț mașină 100.000 lei 100.000 lei Avans 20.000 lei 20.000 lei Rată lunară mai mare mai mică Valoare reziduală — posibilă Proprietate la început posibil, conform contractului nu CASCO în funcție de condițiile creditului poate fi solicitat Cost total trebuie calculat trebuie calculat

Exemplul arată de ce rata lunară nu este suficientă pentru a decide. Dacă leasingul are o valoare reziduală importantă, suma rămasă la final trebuie adăugată la calcul. În același timp, trebuie incluse toate costurile de finanțare și asigurare.

Concluzie

Când analizezi credit auto vs leasing, întrebarea corectă nu este doar „care are rata mai mică?”, ci „cât mă costă în total mașina până la finalul finanțării?”

Compară avansul, dobânda, comisioanele, asigurările, durata contractului, valoarea reziduală și condițiile de transfer al proprietății. O rată lunară mai mică poate ascunde o sumă mai mare de plată la final, în timp ce o rată mai ridicată poate veni cu un cost total mai predictibil.

În final, cea mai bună variantă este cea care oferă un echilibru între costul total, suma pe care o poți plăti inițial, nivelul ratei și libertatea pe care vrei să o ai în utilizarea și deținerea mașinii.

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