Până când mai pot călători românii în UE cu vechiul buletin. Ce se întâmplă cu vechea carte de identitate

Publicat la 08.09.2026, 11:36:05

3 august 2031 este data până la care cartea de identitate mai poate fi utilizată ca document de călătorie, potrivit regulilor aplicabile acestor documente. Așadar, un român care are un astfel de buletin valabil după această dată trebuie să facă diferența între cele două situații: documentul poate continua să fie valabil pentru identificare, însă nu va mai putea fi folosit pentru a călători în UE.

Vechiul buletin românesc nu dispare peste noapte. Vechea carte de identitate poate fi folosită în continuare ca act de identitate până la data expirării înscrise pe document. Pentru călătoriile în statele Uniunii Europene și în Spațiul Schengen există însă un termen-limită diferit.

Românii care încă au cartea de identitate (model 1997-n.r.) nu sunt obligați să o schimbe imediat, dacă documentul se află în perioada de valabilitate. Există însă o diferență importantă între valabilitatea buletinului ca act de identitate și dreptul de a-l folosi pentru călătorii în Uniunea Europeană.

Cererea pentru schimbarea actului poate fi depusă cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea documentului, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Preschimbarea este necesară și atunci când se modifică anumite date personale. Schimbarea numelui, prenumelui, datei nașterii sau domiciliului poate impune eliberarea unui nou act de identitate. Același lucru se poate întâmpla în cazul unor modificări administrative care afectează localitatea sau strada la care este stabilit domiciliul.

Cartea de identitate veche continuă să fie emisă în perioada de tranziție către noile documente de identitate. Cei care dețin deja un asemenea document îl pot folosi până la data de expirare înscrisă pe acesta. Există însă și posibilitatea schimbării lui înainte de expirare. Titularul poate solicita un nou document chiar dacă actuala carte de identitate este încă valabilă.

CEI sau CIS? Românii au acum două variante

În locul vechiului ”buletin”, românii pot opta pentru una dintre cele două variante moderne -cartea electronică de identitate (CEI) sau cartea de identitate simplă (CIS). Ambele au dimensiunea unui card bancar, însă diferențele dintre ele sunt importante.

Cartea electronică de identitate este prevăzută cu cip și oferă mai multe funcții decât documentul clasic. CEI poate fi utilizată ca document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Documentul este acceptat pentru călătorie și în alte state, printre care Republica Moldova și Turcia, în condițiile aplicabile fiecărei țări.

Un avantaj important este că CEI permite și identificarea sau autentificarea în mediul online și poate fi utilizată pentru semnătura electronică.

Un alt detaliu important este domiciliul. Adresa nu este tipărită pe cardul CEI. Ea este stocată electronic, ceea ce permite actualizarea domiciliului fără emiterea unui nou card atunci când titularul își schimbă adresa, în condițiile procedurilor stabilite de autorități.

Cartea de identitate simplă are un format asemănător CEI, însă nu dispune de cip și de funcțiile electronice ale acesteia. Diferența este esențială pentru cei care călătoresc. CIS nu poate fi utilizată ca document de călătorie. Prin urmare, pentru un român care merge frecvent în străinătate, CEI este varianta care oferă mult mai multă flexibilitate.

Cât costă noua carte de identitate. Nu poate fi obținută prin procură, ridicarea dse face personal

Pentru persoanele care au împlinit cel puțin 14 ani, prima solicitare a cărții electronice de identitate este gratuită, în condițiile programului de finanțare stabilit de autorități. Pentru copiii sub 14 ani, emiterea CEI nu beneficiază de aceeași gratuitate. Costul este de 70 de lei pentru copiii sub 14 ani, dar și pentru situația în care primul a fost pierdut ori distrus și este solicitată o a doua CEI. Cei care aleg cartea de identitate simplă trebuie să achite 40 de lei. Un alt aspect pe care trebuie să îl știe cei care vor să treacă la noul document este că procedura presupune prezența titularului. CEI nu poate fi obținută prin procură. Solicitantul trebuie să se prezinte personal la ghișeu pentru preluarea imaginii faciale, a amprentelor digitale, acolo unde este cazul, și a semnăturii. Și ridicarea documentului se face personal. Motivul este legat inclusiv de codurile de securitate ale cardului. La eliberarea CEI sunt stabilite cele două coduri PIN asociate documentului.

Două PIN-uri, două funcții diferite

Cartea electronică de identitate are două coduri PIN. PIN-ul de patru cifre este utilizat pentru autentificare. PIN-ul de șase cifre este destinat utilizării semnăturii electronice.

Astfel, CEI nu este doar un document de identificare, ci poate deveni și un instrument pentru accesarea unor servicii digitale. În cazul pierderii sau furtului cărții electronice de identitate, titularul trebuie să informeze autoritățile cât mai rapid. Documentul și certificatele electronice stocate pe acesta pot fi suspendate, blocate sau revocate, pentru a împiedica folosirea lor de către alte persoane. Este o măsură importantă de securitate, mai ales pentru că CEI poate fi utilizată și pentru autentificare și semnătură electronică.

Pentru călătoriile în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen, termenul-limită al buletinului actual este 3 august 2031.