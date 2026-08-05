Adio card de sănătate! Noul ”buletin”, cartea electronică de identitate va avea și această funcție

Controversatul cardul de sănătate, documentul devenit indispensabil pentru accesarea serviciilor medicale, va fi înlocuit treptat de noua carte electronică de identitate (CEI). Anunțul a fost făcut de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, care a explicat că sistemul se află deja în etapa de testare.
„Cardul de sănătate va fi înlocuit cu cartea de identitate electronică sau, altfel spus, conform legii, noua carte electronică de identitate va deveni și card de sănătate”, a declarat șeful CNAS.
Cum va funcționa noul sistem
Autoritățile susțin că introducerea noului document va simplifica accesul la servicii medicale și va reduce birocrația. Noul act de identitate va integra informațiile necesare pentru validarea calității de asigurat, eliminând astfel necesitatea utilizării unui document separat. În plus, cipul electronic inclus în noua carte de identitate va permite schimbul rapid de informații între instituțiile statului, ceea ce ar urma să reducă timpul de procesare a datelor și să faciliteze accesul la numeroase servicii publice. Potrivit lui Horațiu Moldovan, actualul card de sănătate și noua carte electronică de identitate vor funcționa simultan pentru o anumită perioadă, astfel încât tranziția să se desfășoare fără dificultăți. „Guvernul va trebui să decidă cât timp va funcționa în paralel sistemul. Ne-am gândit și la această situație”, a explicat președintele CNAS.
Ce se întâmplă cu ”buletinele” vechi
Documentele de identitate emise în formatul clasic vor rămâne valabile până la data expirării înscrise pe acestea. Totuși, autoritățile estimează că noul model va deveni, în următorii ani, principalul instrument de identificare utilizat în România.
Începând cu anul 2031, regulile vor deveni mai stricte, iar cartea electronică de identitate va căpăta un rol esențial în interacțiunea cetățenilor cu instituțiile publice.
Ce avantaje aduce noua carte electronică de identitate
Noul document are dimensiunile unui card bancar și este prevăzut cu un cip electronic care permite accesarea unor servicii digitale avansate. Printre principalele beneficii se numără:utilizarea documentului ca act de călătorie în statele Uniunii Europene, accesul la platformele digitale ale instituțiilor publice, folosirea semnăturii electronice cu valoare juridică, actualizarea electronică a datelor privind domiciliul sau reședința și integrarea funcției de ”card de sănătate”.
Cartea electronică de identitate poate fi folosită și în afara UE- Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția, Republica Moldova și Turcia, în condițiile prevăzute de acordurile internaționale.
Cât costă Cartea Electronică de Identitate
În prezent, prima Carte Electronică de Identitate (CEI) este emisă gratuit, costurile fiind acoperite prin fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Până la sfârșitul lunii, emiterea noii cărți electronice de identitate este gratuită pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani sau urmează să o împlinească în următoarele 30 de zile. În schimb, pentru copiii cu vârsta sub 14 ani sau în situațiile în care documentul este pierdut, furat, deteriorat ori necesită modificarea datelor personale, taxa este de 70 de lei.
Prin această schimbare, autoritățile speră să accelereze procesul de digitalizare a administrației și să reducă numărul documentelor pe care cetățenii trebuie să le păstreze și să le folosească în relația cu statul.
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.