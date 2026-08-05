Adio card de sănătate! Noul ”buletin”, cartea electronică de identitate va avea și această funcție

Publicat la 05.08.2026, 19:24:08

Controversatul cardul de sănătate, documentul devenit indispensabil pentru accesarea serviciilor medicale, va fi înlocuit treptat de noua carte electronică de identitate (CEI). Anunțul a fost făcut de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, care a explicat că sistemul se află deja în etapa de testare.

„Cardul de sănătate va fi înlocuit cu cartea de identitate electronică sau, altfel spus, conform legii, noua carte electronică de identitate va deveni și card de sănătate”, a declarat șeful CNAS.

Cum va funcționa noul sistem

Autoritățile susțin că introducerea noului document va simplifica accesul la servicii medicale și va reduce birocrația. Noul act de identitate va integra informațiile necesare pentru validarea calității de asigurat, eliminând astfel necesitatea utilizării unui document separat. În plus, cipul electronic inclus în noua carte de identitate va permite schimbul rapid de informații între instituțiile statului, ceea ce ar urma să reducă timpul de procesare a datelor și să faciliteze accesul la numeroase servicii publice. Potrivit lui Horațiu Moldovan, actualul card de sănătate și noua carte electronică de identitate vor funcționa simultan pentru o anumită perioadă, astfel încât tranziția să se desfășoare fără dificultăți. „Guvernul va trebui să decidă cât timp va funcționa în paralel sistemul. Ne-am gândit și la această situație”, a explicat președintele CNAS.