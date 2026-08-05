Mirabela Grădinaru și-a făcut publică declarația de avere! Ce salariu câștigă partenera președintelui Nicușor Dan și ce proprietăți deține

Publicat la 05.08.2026, 19:05:12

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Mirabela Grădinaru, consoarta președintelui Nicușor Dan, și-a făcut publică declarația de avere, într-un demers prezentat de șeful statului drept un gest de transparență și de clarificare a informațiilor apărute în spațiul public. Documentele au fost publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, după ce au fost completate în data de 4 august, în contextul dezbaterilor legate de modificarea legislației privind declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și ale membrilor familiilor acestora. „În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”, a transmis Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Salariu de circa 2.600 de euro pe lună Potrivit documentului oficial, Mirabela Grădinaru ocupă o funcție de conducere în cadrul Groupe Renault România și a încasat, în anul 2025, venituri salariale în valoare de 158.360 de lei de la Automobile Dacia. Suma reprezintă aproximativ 13.000 de lei pe lună, echivalentul a aproape 2.600 de euro net. Totodată, aceasta deține acțiuni Renault în valoare de aproximativ 4.000 de euro, obținute prin programul de acționariat destinat angajaților companiei. În declarația de avere este menționat și un împrumut în valoare de 116.563 de lei acordat Asociației SOS Orașul, organizație pe care Mirabela Grădinaru o conduce. Proprietăți în Ilfov și Vaslui Documentul arată că partenera președintelui deține integral un teren intravilan cu o suprafață de 1.152 de metri pătrați în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov. Proprietatea a fost cumpărată în anul 2021. Pe lângă acest teren, Mirabela Grădinaru mai deține cote-părți din alte șapte terenuri, moștenite de la bunici și de la tatăl său. Șase dintre acestea se află în localitatea Zăpodeni, iar unul în municipiul Vaslui. Declarația include și două case moștenite, situate în Vaslui și Zăpodeni, pentru care sunt menționate cote de proprietate de 3/16 și 5/16.

Două automobile și alocațiile copiilor În ceea ce privește bunurile mobile, Mirabela Grădinaru a declarat două autoturisme- un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra din 1992. De asemenea, în document apar și cei doi copii ai cuplului prezidențial, Aheea și Antim. Pentru fiecare dintre ei este menționată suma de 3.504 lei, reprezentând alocația anuală primită de la stat. Potrivit declarațiilor făcute chiar de Nicușor Dan, salariul său în calitate de președinte al României este de aproximativ 15.500–17.000 de lei net pe lună, adică în jur de 3.000–3.400 de euro.