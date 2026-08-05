Senatul a adoptat Legea Integrității, jalon din PNRR. Actul merge la promulgare după introducerea unor amendamente controversate

Senatul a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, Legea privind integritatea, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Actul normativ merge acum la promulgare, după ce senatorii au aprobat două amendamente care au generat dispute politice și acuzații de „lege cu dedicație”.
Legea a fost adoptată cu 104 voturi pentru, 8 împotrivă și 7 abțineri, în timp ce doi senatori nu au votat. Împotriva proiectului s-au pronunțat un senator AUR, șase senatori USR și un senator neafiliat.
Amendament care îl vizează pe Dominic Fritz
Unul dintre amendamentele adoptate este considerat de opoziție ca fiind destinat situației primarului Timișoarei, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă de incompatibilitate. Modificarea, susținută în principal de PSD, se aplică și altor persoane aflate în situații similare.
USR a acuzat PSD și AUR că au negociat introducerea unor prevederi cu caracter retroactiv pentru a elimina un adversar politic.
„PSD și AUR insistă să confecționeze pedepse retroactive, ca să-și elimine adversarii din pix, chiar dacă asta înseamnă un vandalism democratic și împingerea României către iliberalism”, au transmis reprezentanții USR.
Formațiunea susține că adoptarea acestor modificări ar putea pune în pericol aproximativ 800 de milioane de euro din fondurile PNRR.
Declarații de avere și pentru partenerii demnitarilor
Al doilea amendament, inițiat de AUR, introduce obligația ca soții, soțiile și partenerii demnitarilor să depună declarații de avere și de interese.
Prevederea o vizează inclusiv pe Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, care și-a făcut publice miercuri declarațiile de avere și de interese.
Legea, un jalon important din PNRR
Legea privind integritatea reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România în cadrul PNRR, fiind necesară pentru deblocarea fondurilor europene aferente reformelor în domeniul transparenței și integrității în funcțiile publice.
După votul final din Senat, proiectul de lege va fi trimis președintelui României pentru promulgare.