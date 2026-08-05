Senatul a adoptat Legea Integrității, jalon din PNRR. Actul merge la promulgare după introducerea unor amendamente controversate

Publicat la 05.08.2026, 18:14:44

Senatul a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, Legea privind integritatea, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Actul normativ merge acum la promulgare, după ce senatorii au aprobat două amendamente care au generat dispute politice și acuzații de „lege cu dedicație”.

Legea a fost adoptată cu 104 voturi pentru, 8 împotrivă și 7 abțineri, în timp ce doi senatori nu au votat. Împotriva proiectului s-au pronunțat un senator AUR, șase senatori USR și un senator neafiliat.

Amendament care îl vizează pe Dominic Fritz

Unul dintre amendamentele adoptate este considerat de opoziție ca fiind destinat situației primarului Timișoarei, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă de incompatibilitate. Modificarea, susținută în principal de PSD, se aplică și altor persoane aflate în situații similare.

USR a acuzat PSD și AUR că au negociat introducerea unor prevederi cu caracter retroactiv pentru a elimina un adversar politic.