Bursa de Valori București (BVB) scade marți, 8 septembrie, pe fondul situației politice incerte dar și a problemelor economice care par să se amplifice. Scăderile nu sunt mari, însă sunt de natură să-i îngrijoreze pe investitori. La acest moment pare că BVB și-a epuizat potențialul de creștere pe acest an (plus de 40% pe indicele BET este totuși o creștere foarte bună), în condițiile în care tot anul trecut creșterea a fost de 45%.
Bursa scade și pare epuizată. Tranzacții tot mai puține, lichiditate scăzută
Publicat la 08.09.2026, 18:01:16
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.
Articole înrudite
Actualitate
Garant, codebitor și coplătitor: care este diferența?
Actualitate
Zborurile private ale unor judecători, politicieni și oameni de afaceri. De la baza de date spartă a Toyo Aviation la anchete oficiale
Actualitate
Alertă în nord-estul României. Dronă venită dinspre Republica Moldova, RO-Alert în cinci județe și zboruri suspendate la Iași
Actualitate
România merge în sens opus față de Europa. Productivitatea muncii a scăzut, în timp ce UE accelerează
Actualitate