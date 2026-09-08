Bursa scade și pare epuizată. Tranzacții tot mai puține, lichiditate scăzută

Publicat la 08.09.2026, 18:01:16

Bursa de Valori București (BVB) scade marți, 8 septembrie, pe fondul situației politice incerte dar și a problemelor economice care par să se amplifice. Scăderile nu sunt mari, însă sunt de natură să-i îngrijoreze pe investitori. La acest moment pare că BVB și-a epuizat potențialul de creștere pe acest an (plus de 40% pe indicele BET este totuși o creștere foarte bună), în condițiile în care tot anul trecut creșterea a fost de 45%.