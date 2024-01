Andreea Marin despre salariul mediocru de la ”Surprize, surprize”, emisiune ce a fost lider incontestabil de audiență: ”Am rămas fără bani de multe ori, de la o lună la alta”

”Surprize, surprize” a fost cea mai de suces spectacol de televiziune din istoria TVR-ului postdecembrist.

Lider incontestabil de audiență în anii 2000, emisiunea inventată de Valeriu Lazarov a atins chiar și un rating maxim de 36,1%, fapt ce i-a adus Andreei Marin, prezentatoarea emisiunii, o popularitate colosală. Asta în ciuda salariului jurnalistei venită de la studioul teritorial Iași, de la un salariu de reporter cu jumătate de normă, la unul de vedetă care își permitea să acopere chiria, taxiul și să-și cumpere un… sacou pe lună.

”Mi-a fost ruşine să spun că am doar un sacou, aveam un curaj care face totul cu sufletul. Eu n-am fost plătită bine, în ciuda aparenţelor. Am locuit în Titan, Vitan, ceva de genul ăsta. Am venit de acasă cu o maşină fără marşalier. De fiecare dată când plecam de acasă, trebuia să mă gândesc unde parcam. Îmi luam un sacou pe lună, atât îmi permiteam. Vreau să spun că acel sacou a făcut istorie”, sunt dezvăluirile Andreei Marin despre începutul drumului său de succes la televiziunea națională.

Andreea Marin devenise cea mai cunoscută vedetă de teleciziune și avea un singur sacou: ”Nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale”

”Valeriu Lazarov mi-a spus: Eu nu voi plăti mai mult, aceasta e piața din România și nivelul de aici. Dar te voi învăta cum să îți folosești mintea și potențialul să câștigi altfel adițional. Fă-ți o firmă și vei vedea că poți”. Așa am făcut”, adaugă prezentatoarea care, în dorința de a fi elegantă, plătea mai tot salariul pe taxi-uri. ”Am rămas fără bani de multe ori, de la o lună la alta. Eu nu am fost plătită bine, până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune”