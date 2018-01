ATENȚIE fumători! Philip Morris se ”lasă de ţigări”

Manifestul, aşa cum este numit pe pagina web a companiei, are scopul să ajute oamenii să renunţe la fumatul clasic şi să le înlocuiască pe acestea cu ţigări electronice sau produse hibrid.

Compania susţine că alternativele sunt mai puţin dăunătoare şi că „putem atinge un nivel mult mai bun al sănătăţii publice atunci când un număr mare de fumători vor trece de la ţigări la produse mai bune.”

Reclama Philip Morris mai spune: „Nicio altă companie de tutun nu a mai făcut acest lucru vreodată. Poate vă întrebaţi dacă suntem serioşi”

Acelaşi semn de întrebare îl are şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Agenţia pentru sănătate a Naţiunilor Unite a refuzat parteneriatul cu Fundaţia pentru o Lume Nefumătoare (n.r.eng: The Foundation for a Smoke-free World), care a fost fondată de Philip Morris.

„Industria tutunului a dezinformat populaţia cu privire la riscurile asociate cu consumul altor produse din tutun”, declara Organizaţia Mondială a Sănătăţii în septembrie 2017.