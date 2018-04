Autostrada care se împiedică de un CABLU!...

După vizita ministrului, şefii de şantier au venit duminică la muncă să inspecteze şi ei stadiul lucrărilor de pe autostrada urbană. Se pare că Ministrul Transportului nu ar fi aflat prea multe detalii pe şantier.

Acum, principala problema sunt liniile care alimentează cu electricitate nordul Capitalei şi care trec prea aproape de şosea.

Dacă am parcurge pe jos această porţiune de autostradă ne-ar lua aproximativ 40 de minute. Este vorba de 3,3 kilometri pe care autorităţile se chinuie de aproape 6 ani de zile să îi construiască.

De multe ori, lucrările s-au împotmolit în birocraţie, spun constructorii.

Aristotelis Vournazos, managerul proiectului: „Pentru acest pod am primit autorizaţia de construire în august 2017 şi am mai avut ceva probleme cu expropierile. Am reuşit să rezolvăm aceste probleme abia în decembrie anul trecut.”

Ştefan Ioniţă, director general CNAIR: „Nu neg că intrarea în Bucureşti ar putea fi finalizată în luna iunie, dar este deja de notorietate că unul dintre asociaţi a intrat în insolvenţă, asociatul român.”

Până să vadă ultimul strat de asfalt, iluminat electric şi panouri fonoabsorbante, autostrada este folosită ca pistă pentru biciclete.