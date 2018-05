Avertisment de la Twitter: Toată lumea TREBUIE să îşi schimbe parola

Reţeaua de socializare a dezvăluit problema într-un articol publicat pe blogul companiei şi într-o serie de tweet-uri postate joi după-amiaza. Compania a precizat că problema a fost rezolvată, iar o anchetă internă a constatat că nicio parolă nu a fost furată sau utilizată neautorizat. Cu toate acestea, utilizatorii au fost sfătuiţi să îşi schimbe parolele.

”Am rezolvat eroarea şi nu avem niciun indiciu despre vreo breşă de securitate sau folosire abuzivă”, a spus directorul Jack Dorsey într-un tweet. ”Ca metodă de precauţie, ar trebui să luaţi în considerare schimbarea parolei pe toate dispozitivele unde aţi folosit-o”.

Articolul de pe blog nu a precizat câte parole au fost afectate. O sursă care cunoaşte modalitatea de răspuns a companiei a spus că numărul a fost ”substanţial” şi că au fost expuse ”timp de câteva luni”, precizează Reuters.

Dezvăluirea are loc în contextul în care legislatorii şi organele de reglementare din toată lumea examinează modalitatea în care companiile stochează şi securizează datele utilizatorilor după o serie de incidente de securitate la companii precum Equifax Inc, Facebook Inc şi Uber Technologies Inc.

Uniunea Europeană urmează ca, la sfârşitul lunii, să înceapă implementarea unei noi legi privind protecţia datelor, General Data Protection Regulation (GDRP), care include amenzi importante pentru cei care o încalcă.AGERPRES