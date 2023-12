Rata de referinţă a depozitelor rămâne la 4,0%, cel mai înalt nivel de la lansarea monedei unice europene în 1999.

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.

See our monetary policy decisions

— European Central Bank (@ecb)

Rata refinanţării şi a facilităţii împrumutului marginal sunt de 4,50% şi, respecitv, 4,75%.