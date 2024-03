La ”Beach, Please” 2024 se estimează un flux de 15 milioane de euro care vor fi cheltuiți în cele 3 zile, la Costinești

Organizatorii Festivalului Beach Please 2024 estimează un flux de 15 milioane de euro care vor fi cheltuiți în 3 zile, la Costinești. Banii vor ajunge și la hotelieri și proprietari de pensiuni dar și restaurantele unde se vor casa și vor mânca participanții.

”Peste 200.000 de festivalieri sunt aşteptaţi în această vară la Costineşti, între 11-13 iulie, pentru festivalul «Beach, Please! ”Beach, Please a rupt toate aşteptările în două. S-a triplat, practic, de la an la an. 80% din festivalieri sunt între 18 şi 24 de ani. O să fie epic. Tinerii din România se întorc la Costineşti”, susține Andrei Șelaru alias vloggerul Selly, ales de reprezentanții festivalului drept vedetă responsabilă cu imaginea marii manifestări dedicată iubitorilor trap-ului. Acesta, care este și co-fondator al festivalului de la malul mării indentifică un procent de 80% dintre participații la edițiile anterioare au vârste cuprinse între 18 și 24 de ani.

Selly :”În Costineşti festivalierii ar cheltui numai pe cazare între 8 şi 9 milioane de euro”

”Beach, Please” 2024. “Pe modelul Cluj sau Constanţa, unde evenimente similare pompează bani în economia locală de ordinul zecilor de milioane de euro, în Costineşti festivalierii ar cheltui numai pe cazare între 8 şi 9 milioane de euro. Costurile acestora pentru masă şi băutură ar putea aduce în economia localităţii Costineşi peste 15 milioane de euro. Beach, Please a rupt toate aşteptările în două. S-a triplat, practic, de la an la an”, a mai spus Selly.

”Beach, Please” 2024, vedetele care vor participa și prețuri abonamente

Abonamentul general pentru cele trei zile la ”Beach, Please” 2024 costă 599 lei (1.349 pentru categoria VIP), biletul pentru o zi 419 lei și poate ajunge la 1999 lei pentru un abonament special cu acces partial în backstage, baruri și toalete separate. Wiz Khalifa, YEAT, Ice Spice, Don Toliver, NLE Choppa, Trippie Redd, 6IX9INE ori Lil Pump se numără printre vedetele trap care vor urca pe scenă.