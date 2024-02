Biden sancţionează prin decret colonişti israelieni extremişti din Cisiordania. Primele sancţiuni financiare americane privind ”acte de terorism” sau care ”subminează pacea, stabilitatea şi siguranţa” în Cisiordania ocupată vizează patru colonişti extremişti israelieni

Aceste sancţiuni sunt impuse printr-un decret al preşedintelui american Joe Biden, joi, care vizează sancţionarea unor persoane acuzate de atacuri sau ”acte de terorism” sau care ”subminează pacea, stabilitatea şi siguranţa” în acest teritoriu palestinian, precizează ei.

BREAKING: PRESIDENT BIDEN OFFICIAL STATEMENT

SANCTIONS ON ISRAELI WEST BANK SETTLERS

„Imposing certain sanctions on persons undermining Peace, Security and Stability in the West Bank.”

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman)

Statele Unite – primul aliat al Israelului – condamnă neîncetat violenţe ale unor colonişti evrei împotriva unor palstinieni în Cisiordania ocupată şi îndeamnă autorităţile israeliene să acţioneze pentru a opri aceste violenţe şi a-i aduce pe autorii acestora în justiţie.

Aceste noi sancţiuni americane vizează – într-o primă etapă – patru persoane, cărora le este interzis sejurul în Statele Unite şi cărora li se blochează eventuale avtive în America, anunţă aceşti oficiali, care cer protecţia anonimatului.

La începutul lui decembrie, Statele Unite au anunţat restricţăii în emiterea de vize unor colonişti israelieni extremişti – însă acestea sunt primele sancţiuni financiare.

În interiorul Guvernului israelian al lui Benjamin Netanyahu se află apărători aprigi ai coloniştilor, ca ministrul Securităţii Naţionale Itamar Ben Gvir, liderul Partidului Forţa Evreaiască (extremă dreapta).

Cisiordania – un teritoriu palestinian ocupat din 1967 de către Israel – este zguduită de o reintensificare a violenţei după izbucnirea Războiului din Fâşia Gaza între Israel şi Hamas, declanşat de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene în sudul teritoriului israelian la 7 octombrie.