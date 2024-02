Iohannis: Germania participă activ la tranziţia României către economia viitorului

„Transmit felicitări Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane pentru consecvenţa de a organiza, la început de an, acest eveniment dedicat comunităţii de afaceri şi cooperării economice bilaterale. Egida sub care se desfăşoară Recepţia din acest an – Innovation drives the future – semnifică progres şi evoluţie, semnifică puterea ideilor vizionare şi reuşita prin muncă susţinută. Este o alegere inspirată, ce reflectă aşteptările pe care le avem cu toţii de la anul 2024 şi în viitor. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană rămâne un partener esenţial al economiei româneşti. Activităţile dumneavoastră contribuie activ, de peste 20 de ani, la consolidarea României ca destinaţie atractivă de investiţii, la facilitarea transferului de know-how şi tehnologie, prin construirea de parteneriate cu viziune pentru o economie durabilă”, a afirmat Klaus Iohannis, în mesajul prezentat de către consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu.

„Germania este principalul partener comercial al ţării noastre, cu o pondere de peste 20% în comerţul extern al României”, a continuat şeful statului, în mesajul său.

„Totodată, Germania este în frunte şi în clasamentul investitorilor străini, cu peste 25 de mii de companii înregistrate şi circa 15% din totalul investiţiilor străine directe din România. Comunitatea de afaceri româno-germană participă activ la tranziţia României către economia viitorului. Implicarea dumneavoastră în legătură cu integrarea avansului tehnologic sau dezvoltarea de competenţe, în special pentru tânăra generaţie, reprezintă dovada clară a unui parteneriat constructiv şi vizionar. În ultimii ani, România şi-a redefinit puternic identitatea şi rolul în plan extern. Astăzi, la nivel european, dar şi global, ţara noastră este un partener apreciat şi respectat în Uniunea Europeană şi NATO. Creşterea nivelului de trai al românilor, performanţele economice consistente şi cadrul favorabil dezvoltării afacerilor în România sunt rezultate concrete ale garanţiilor privind respectarea valorilor democratice şi a principiilor economiei de piaţă”, a completat Iohannis.

Preşedintele României a mai spus că „parteneriatele de afaceri şi dinamica de ansamblu a investiţiilor străine reflectă pe deplin poziţionarea competitivă a României pe harta economică a regiunii”.

„În ciuda provocărilor acumulate pe fondul crizelor multiple, care au atras o anumită încetinire a creşterii economice în 2023, România a încheiat anul cu o situaţie bună, iar perspectivele sunt în continuare optimiste, cu prognoze de creştere economică de peste 3% pentru anul 2024. Inflaţia a înregistrat o scădere semnificativă, la 6,6% la sfârşitul anului 2023, cu 1 punct procentual sub pragul estimat iniţial, tendinţă care trebuie să atenueze presiunea preţurilor asupra nivelului de trai şi să faciliteze revenirea la stabilitate şi predictibilitate financiară. Piaţa muncii şi-a menţinut rezilienţa, înregistrând progrese în ceea ce priveşte ocuparea şi salarizarea. Am consemnat, totodată, evoluţii favorabile privind intensificarea şi diversificarea relaţiilor comerciale, care par să atenueze dezechilibrele externe severe din ultimii ani. Un factor esenţial pentru acest climat de redresare şi rezilienţă a fost cu certitudine asigurarea stabilităţii politice, atât de necesară pentru investiţii şi pentru performanţele economice. Însă, încetinirea creşterii economice globale şi evoluţiile sub aşteptări din Europa, precum şi conflictele din Ucraina şi Orientul Mijlociu vor continua să genereze incertitudini în planul economiei”, a mai precizat preşedintele Iohannis.

Pentru România, dezechilibrele structurale acumulate de-a lungul timpului reclamă politici şi decizii responsabile în continuare, care să asigure sustenabilitate şi stabilitate macroeconomică, a mai explicat şeful statului.

„Recent, contribuţia investiţiilor la creşterea economică a devenit predominantă, însă o schimbare autentică de direcţie, cu ieşirea din paradigma modelelor de creştere bazate pe consum, necesită consecvenţă pe direcţia actuală a reformelor. Pentru perioada următoare, consolidarea capacităţii administrative şi digitalizarea administraţiei fiscale sunt reforme prioritare deja asumate. În acest sens, preocuparea pentru o administraţie eficientă şi orientată către contribuabil trebuie să reflecte inclusiv nevoile şi exigenţele mediului de afaceri. În sfera mediului de afaceri, sunt necesare eforturi susţinute care să contracareze declinul producţiei industriale, afectată sever de crizele suprapuse din ultimii ani. Absorbţia şi utilizarea integrală a fondurilor europene reprezintă instrumentul cheie al modernizării şi dezvoltării României în aceşti ani. Accelerarea implementării proiectelor din bani europeni, în special a celor din PNRR, este esenţială pentru ca aceste fonduri să fie folosite, să ajungă la beneficiarii din economia reală şi să contribuie la creşterea susţinută a veniturilor românilor”, a afirmat Klaus Iohannis.

El a mai subliniat că „dialogul şi colaborarea dintre decidenţii politici şi mediul de afaceri reprezintă principalul catalizator al reformelor economice şi sociale de succes”.

„În acest sens, vă doresc acum, la început de an, să rămâneţi la fel de activi, constructivi şi implicaţi, pentru a vă duce la capăt, cu bine, toate proiectele. Mult succes!”, a conchis Iohannis.