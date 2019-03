BREAKING NEWS Mandatul de arestare a lui Sebastian Ghiță a fost revocat. Poate reveni în România

Curtea de Apel Ploiești a admis o contestație a lui Sebastian Ghiță la arestarea sa preventivă. Decizia este definitivă. Asta înseamnă că pe numele lui Sebastian Ghiță nu mai există un mandat de arestare, astfel încât acesta se poate întoarce în țară din Serbia. Întrebat dacă are o teamă de a reveni în țară, Ghiță a spus: ”O am și am spus-o sincer”.

Author: Cristina Popovici | Sursa: g4media.ro | Publicat: 07.03.2019, 16:50