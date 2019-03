Dacian Cioloș: „Cuiva îi e teamă de noi”

„E o interpreatre a BEC vizavi de o chestiune care este în instanță, în sensul în care la Plus am avut o convenție națională. Eu am fost ales președinte al partidului, respectând toate regulile democratice. La fel și Dan Barna a fost ales la USR. Si eu și Dan Barna suntem președinți ai partidelor noastre, aleși democratic, statutar.

BEC consideră, în mod administrativ, că nu suntem înscriși în registrul partidelor. Pentru asta a respins, ceea ce mi se pare abuziv din partea BEC.

În mod normal, după ce am fost aleși președinți, obligația noastră era să notificăm la tribunal decizia noastră, iar în mod normal această decizie rămâne în vigoare, ori e respinsă și atunci reorganizăm alegeri.

Considerăm că atâta timp cât am notificat la tribunal această decizie, aceasta este una valabilă. Există interpretări la BEC care merg în altă direcție.

Suntem împiedicați să participăm la alegeri. Cuiva îi e teamă de noi”, a afirmat Dacian Cioloș, astăzi, la postul de televiziune Digi24.

Biroul Electoral Central (BEC) a decis, miercuri, să respingă cererea de înscriere pentru alegerile europarlamentare 2019 a Alianței 2020 USR-PLUS, potrivit unui comunicat al PLUS. Dacian Cioloș, președintele PLUS, a reacționat dur: „Este o insultă la adresa electoratului și un act nedemocratic total.” Decizia nu este definitivă, iar USR-PLUS au anunțat deja că o vor contesta la ICCJ.