Filme despre viața lui Isus! Topul celor mai bune producții de Paște /VIDEO

Filme despre viața lui Isus! Topul celor mai bune producții de Paște.

Astăzi a început Săptămâna Mare, pentru creștinii ortodocși o perioadă încărcată de tradiții, obiceiuri și o energie frumoasă. Sunt zilele dinaintea Învierii lui Isus iar mulți se pregătesc spiritual nu doar la biserică ci îi amintesc de patimile lui Isus și în fața micilor ecrane, prin filme tematice.

Televiziunile și platformele de streaming vin cu recomandări pentru acestă perioadă. Într-un top al filmelor despre viața lui Isus, se află, după cum era de așteptat clasicul ”Isus din Nazaret”. Însă, în accepțiunea multora, capodopera lui Francio Zeffirelli din 1976 a fost detronată de Patimile lui Hristos (2004). Filmul lui Mel Gibson în care joacă și Maia Morgenstern.

Topul filmelor despre viața lui Isus: ”Barabbas” (2012) Inspirată dintr-un roman câștigător al premiului Nobel, ”Baraba” urmărește destinul personajului biblic interpretat de Billy Zane, criminalul ales de mulțime în locul lui Isus spre a fi salvat de la moarte.

”Iuda și Isus” (2004) Filmul spune povestea trădării lui Iisus (interpretat de Jonathan Scarfe) de către Iuda (Johnathon Schaech). Întreaga întâmplare este văzută dintr-o perspectivă nouă.

The Passion of the Christ” (2004) prezintă ultimele 12 ore din viața lui Isus din Nazaret. Este unul din cele mai controversate filme din cauza violențelor ecranizate. În filmul regizat de Mel Gibson joacă și Maia Morgenstern.

”Jesus Christ Superstar” (1973) Este o operă rock din 1970 realizată de Andrew Lloyd Webber și Tim Rice. Albumul constă într-o dramatizare muzicală inedită.

”Peter Rabbit” (2017) O abordare modernă a Poveștii lui Peter Rabbit din 1902, scrisă de Beatrix Potter, filmul „Peter Rabbit” nu are legătură directă cu sărbătoarea de Paște.

”Risen” (2016) este povestea biblică a Învierii, văzută prin ochii unui necredincios. Un film puternic, o abordare inovatoare și scene cu o acțiune impresionantă.

Filme despre viața lui Isus! ”Ben-Hur: O poveste despre Hristos” (2016) Ben-Hur spune povestea unui tânăr nobil din Ierusalim, la începutul secolului I, condamnat pe nedrept pentru trădare şi ajuns sclav al romanilor, care se converteşte la creştinism sub influenţa învăţăturilor lui Isus.

Barabba (2012) Drama urmărește destinul binecunoscutului personaj biblic. Protagonist, marele actor Billy Zane /VIDEO

Maria Magdalena (2018) Este povestea tinerei care a plecat din satul natal pentru a urma noua mișare condusă de Isus din Nazaret, interpretat de Joaquin Phoenix.

Ultima Ispită a lui Isus (”The Last Temptation of Christ”, 1988) Adaptare după romanul lui Nikos Kazantzakis, filmul explică scene controversate din povestea Mânduitorului ce au stârnit reacții puternice. Willem Dafoe este în rolul principal.

„Noah” (2014) Film bazat pe povestea biblică a lui Noe, producția cinematografică în care joacă Russell Crowe, emoționază până la sfârșit. Noe primește misiunea de a salva o parte din lumea pe care o știm de un impact nimicitor VIDEO!