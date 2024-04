Iohannis, despre decizia PNL și PSD: „Să nu ducă la niște lupte electorale în coaliție”

Președintele Klaus Iohannis a reacționat după decizia coaliției de luni noapte, de a merge în alegerile pentru Primăria Capitalei separat.

„Cert, nu este un mare succes al coaliției, Prefer să nu comentez deciziile coaliției în materie de ales candidați si felul in care se vor poziționa. Nu am fost acolo ca sa fiu ca sa zic așa in contact nemijlocit. Am aflat rezultatele. Important este ca aceasta soluție de candidați separați pe București să nu ducă la niște lupte electorale în coaliție care s-ar reflecta negativ asupra activității Guvernului.

Cred că există capacitatea în cele două partide să separe alegerile locale de activitatea guvernamentală. Cred că toată lumea își amintește că această coaliție a fost încurcată de mine pentru că am avut nevoie de un guvern stabil, cu o majoritate serioasă în Parlament pentru a trece România cu bine peste toate crizele succesive. Obiectivul acestei coaliții a fost stabilitate și trecerea cu bine prin criză. Obiectivul a fost atins. Dar cred că mai are potențial această coaliție, în viitor. Acum în toiul campaniilor electorale, va fi complicată menținerea unei bune înțelegeri la cote maxime”, a transmis Klaus Iohannis.