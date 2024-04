ROMGAZ, cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România, devine Membru Asociat al ARIR

București, 23 aprilie 2024 – ARIR (Asociația Română pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Investor Relations (IR), anunță că ROMGAZ (simbol BVB: SNG), cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România, devine Membru Asociat al ARIR. Cu o istorie de peste 100 de ani și o prezență puternică în piața energiei, ROMGAZ este o companie de referință la nivel național, listată la Bursa de Valori București din 2013. Compania a obținut scor maxim la evaluarea VEKTOR by ARIR 2023 pentru al doilea an consecutiv.

Răzvan POPESCU, Director General, ROMGAZ:

„ROMGAZ a avut întotdeauna o viziune solidă asupra dezvoltării durabile și a creșterii constante, iar intrarea noastră în comunitatea ARIR vine ca un nou pas în angajamentul nostru față de transparență, guvernanță corporativă și comunicare cu investitorii. Suntem conștienți de importanța unei comunicări deschise și eficiente cu acționarii noștri și cu piețele în care activăm în general și considerăm că ARIR este platforma care are instrumentele necesare pentru a ne consolida și mai mult aceste principii.”

Daniela Maior (Șerban), Președinte și Co-fondator ARIR:

„Ne bucurăm să anunțăm că încă o companie din indicele BET se alătură comunității ARIR. Această asociere este semnificativă întrucât aproape toate companiile din indicele BET sunt acum membre ARIR. Implicarea și reprezentativitatea celor mai lichide companii listate la Bursa de Valori București sunt aspecte care ne încurajează să rămânem o comunitate activă, implicată în urmărirea noutăților legislative ce influențează companiile listate, precum și inițiativelor de dezvoltare a pieței de capital.”

Acțiunile emise de ROMGAZ sunt tranzacționate pe Piața Principală a Bursei de Valori București din data de 12 noiembrie 2013. Totodată, acțiunile companiei sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzacționează pe Bursa de Valori de la Londra (simbol SNGR).

Acțiunile ROMGAZ fac parte din componența indicelui de referință BET, care acum cuprinde cele mai tranzacționate 20 de companii de la bursa locală, precum și din indicii BET-XT, BET-BK respectiv BET-NG. În plus, acțiunile ROMGAZ sunt incluse în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index), dedicați piețelor de frontieră.

Membrii ARIR sunt printre cele mai mari companii din România, ce au în comun obiectivul de a implementa cele mai bune practici de transparență, comunicare cu investitorii și guvernanță corporativă.

Despre Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR):

ARIR este promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (Investor Relations – IR) în România și susține că prin respectarea unor standarde de transparență, guvernanţă corporativă și proactivitate în comunicarea cu investitorii membrii noștri vor beneficia de plusvaloare, atrage mai uşor finanțare, avea reputație și încrederea necesară dezvoltării continue a afacerilor lor.

ARIR a fost înființată la inițiativa Danielei Maior (Șerban) în noiembrie 2018 împreună cu membrii fondatori: Bursa de Valori București (BVB), ALRO, Franklin Templeton Management – București, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica şi Tony Romani. Au aderat comunității: Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Salt Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, MedLife, Romcarbon, Farmaceutica REMEDIA, Autonom, IMPACT Developer & Contractor, One United Properties, Transport Trade Services, Patria Bank, Connections Consult, BRD – Groupe Société Générale, Rompetrol, Agista, AQUILA, Mecanica Fină, Bento și ROMGAZ ca Membri Asociați. ENVISIA, RTPR, Mazars, Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare și Dentons au devenit Membri Afiliați.

