BREAKING NEWS: Orange, amendată cu 64 milioane de lei de Consiliul Concurenței

Instituția condusă de Bogdan Chirițoiu acuză Orange că, în perioada 2011-2015, a limitat accesul companiei Simplus Invest SRL la reţeaua sa de telefonie mobilă, blocându-i activitatea de transmitere a mesajelor comerciale către/de către clienţii Orange, scrie g4media.ro.

Simplus Invest SRL este un integrator, adică o companie care intermediază transmiterea de mesaje comerciale prin numere scurte între anumite companii beneficiare și clienții operatorilor de telefonie mobilă. Pentru a-şi desfăşura activitatea, integratorii încheie contracte cu clienţi (companii care vor să transmită mesaje comerciale) şi cu toți operatorii de telefonie mobilă, care le alocă numere scurte.

Mesajele comerciale au ca obiect atât transmiterea de mesaje publicitare (ex.: sunt puse la dispoziţia clienților informaţii referitoare la produse sau servicii sau se facilitează participarea la campanii promoţionale), cât și efectuarea de plăți (ex.: descărcare jocuri, televoting, plată parcare, donații etc.).