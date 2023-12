În premieră, Carmen Harra face previziuni și pentru lumea politică românească! Clarvăzătoarea vede mai clar din Miami situația țării noastre pe 2024: ”…anul ăsta fatidic!”

Carmen Harra, fosta solistă care a făcut avere din cărți parapsihogice și interpretări controversate ale viitorului, aduce noi profeții în ceea ce-i privește pe români. Și, în premieră, pe politicienii români.

”Un an karmic plin cu schimbări majore în 2024”, spune parapsihologul care vede mult mai clar din Miami, locul unde s-a stabilit de mai bine de 30 de ani, viitorul celor din țara unde s-a născut, România.

”Omenirea se va schimba peste noapte în 10 ani, de-acum încolo. Ne trezim deodată într-o altă lume. Este greu de crezut, dar dacă stai să te gândești, și Biblia spune asta. Că peste noapte ceva se întâmplă. Dar asta nu acuma, mai durează. Între timp, este faza asta a bătăliilor”, spune cea care s-a îmbogățit în Statele Unite ale Americii interpretând viitorul.

”Schimbarea din România este fundamentală. De data asta, să vă amintiți vorbele mele, 2024 aduce o schimbare din rădăcini”, i-a spus Adrianei Bahmuțeanu fostasolistă ce a făcut parte din cel mai de succes grup feminin al anilor ‘80, Trio Express, astăzi intitulată psiholog intuitiv.

Cunoscută peste Ocean drept ”The Karma Queen”, Carmen Harra aduce previziuni și pentru lumea politică românească! ”De data asta, mutațiile care vin în anul ăsta fatidic, un an karmic, un an care are o rezonanță mult mai puternică decât ultimii 20 și ceva de ani, sau 30 de ani, anul ăsta vine și zguduie din rădăcini structurile și aduce niște schimbări poate fără precedent. Cei din PSD, PNL pot să se ducă la plimbare, eventual să se plimbe pe o altă insulă. Să înceapă o altă viață, să-și facă un alt business. Au furat destul, cred că au destul ca să-și creeze alte business-uri în alte părți, că în România au făcut cât au putut”, a mai spus Carmen Harra (69 ani) despre viitorul politic al României.