Blinken, în Mexic pentru a încerca să găsească o ieşire din problema imigraţiei. O caravană de mii de migranţi a plecat din sudul Mexicului duminică, spre SUA. 10.000 de încercări pe zi de trecerea frontierei

Această rară vizită – în timpul sărbătorilor – intervine în timp ce aleşii republicani din Congres cer un acord al imigraţiei cu Guvernul Biden în schimbul susţinerii lor a unei noi anvelope de ajtor destinată Ucrainei.

În ultimele săptămâni, aproximativ 10.000 de persoane au încercat – pe zi – să traverseze ilegal frontiera din sudul Statelor Unite, adică aproape dublu faţă de nivelul din timpul pandemiei covid-19.

O caravană de mii de migranţi a plecat din sudul Mexicului duminică, într-o încercare de a ajunge în Statele Unite.

Depăşite de acest aflux, autorităţile americane au închis posturile de frontieră, pentru a se ocupa de migranţii care încearcă traversări clandestine.

Antony Blinken urmează să fie primit, la Ciudad de Mexico, de preşedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador.

Secretarul de Stat este însoţit de secretarul Securităţii Interne Alejandro Mayorkas, însărcinat cu Poliţia de Frontieră, şi de consiliera însărcinată cu Securitatea Internă Liz Sherwood-Randall.

Preşedintele mexican, care a discutat la telefon cu Joe Biden la 21 decembrie, s-a angajat să consolideze măsurile de reţinere a migranţilor în sudul Mexicului, la frontiera cu Guatemala.

Delegaţia americană urmează să abordeze cu Lopez Obrador ”necesitatea urgentă a căilor (imigraţiei) legale, a consolidării acţiunilor coercitive”, a anunţat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american, Matthew Miller.

RETORICĂ NAZISTĂ

Mexicul, în urma unor acorduri cu Joe Biden şi cu predecesorul acestuia Donald Trump, găzduieşte pe teritoriul său migranţii care încearcă să intre în Statele Unite.

Fostul preşedinte republican, care se pregăteşte să-l înfrunte pe Joe Biden la urne în noiembrie 2024, şi-a intensificat atacurile la adresa migranţilor – pe care-i acuză de ”otrăvirea sângelui” Statelor Unite -, declaraţii care, acuză criticii săi, sunt un ecou al retoricii naziste.

În acest context politic tensionat, democraţii încearcă să ajungă la un acord al imigraţiei cu republicanii – în Congres -, în vederea unei aprobări, în paralel, a unor cheltuieli în valoare de 61 de miliarde de dolari, un ajutor destinat Kievului în războiul împotriva Moscovei.

Casa Albă a avertizat că va rămâne ”fără resurse” destinate Ucrainei ”până la sfârşitul anului”.

În cadrul acestor negocieri, administraţia Biden a propus să finanţeze 1.300 de posturi suplimentare în cadrul Poliţiei Frontierei.

”DECIZIE RAŢIONALĂ”

Washingtonul urmează să ceară Ciudad de Mexico să-i păstreze în continuare pe migranţi pe teritoriul mexican, acordându-le, de exemplu, permise de muncă, estimează un cercetător specialist în Mexic de la Centrul de reflecţie Wilson Center din Washington, Andrew Rudman.

”Administraţia Biden încearcă să arate, din motive de politică internă, că va face tot ceea ce este posibil” în acest dosar, apreciază el.

Însă ”una dintre provcări este că toată lumea vrea o soluţie de îndată la o problemă mondială, care există de mult timp”. Or ”nu există baghetă magică”.

”Cea mai mare parte a acestor persoane emigrează pentru că a luat o decizie raţională, viaţa lor va fi mai bună în Statele Unite”, subliniază el.

Marea lor majoritate fuge din ţări din America Centrală devastate de sărăcie, violenţă şi catastrofe naturale.

În ultimele luni, s-a constat o creştere a numărului migranţilor provenind din Haiti – o ţară devastată de violenţa gangurilor, şi din Venezuela – din care au fugit peste şapte milioane de oameni, porivit ONU, de la prăbuşirea economiei venezuelene.

María Alicia Ulloa, cu care AFP scrie că s-a întâlnit marţi, în caravana care a pornit din sudul Mexicului, spune că a plecat din Honduras pentru ”a oferi o viaţă mai bună copiilor” săi.

Dacă va fi blocată pe acest drum, se va întoarce în ţara sa, unde ”există criminalitate şi puţin de muncă”, a declarat ea, pe marginea drumului, cu rucsacul în spate.