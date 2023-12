Alocațiile pentru copii vor crește începând cu 1 ianuarie 2024, conform Ordonanței de Urgență 126/2021, care stabilește indexarea anuală.

O indexare cu rata inflației înseamnă o creștere cu 13,8% a alocațiilor.

Suma lunară în plus pe care ar trebui să o primească la alocație un copil care are vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani ar fi de 35 de lei. Copiii cu vârste mai mici de doi ani sau care suferă de o dizabilitate ar primi în plus de la stat aproximativ 90 de lei lunar.