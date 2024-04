Casa Albă avertizează cu privire la ”posibile” ”progrese” ale forţelor ruse în Ucraina în săptămânile viitoare

”Este întru totul posibil ca Rusia să realizeze progrese tactice suplimentare în săptămânile viitoare”, a declarat Jake Sullivan, consilierul în probleme de securitate naţională al Casei Albe.

The US has provided Ukraine with a „significant number” of ATACMS missiles, National Security Advisor Jake Sullivan announced.

This transfer followed Russia’s use of North Korean ballistic missiles against Ukraine and increased attacks on civilian infrastructure.

Preşedintele american Joe Biden a promulgat miercuri un plan vast de asistenţă a Ucrainei, căreia i-a promis o trimitere masivă de armament, în valoare de un miliard de dolari, în ”orele” următoare.

Legea, care prevede un ajutor militar şi economic destinat Kievului în valoare de 61 de miliarde de dolari ”va consolida securitatea Americii şi securitatea lumii”, a apreciat preşedintele american, recunoscând că procesul legislativ a fost ”dificil”.

”Noi nu înclinăm în faţa nimănui, Nimănui. Şi cu siguranţă nu în faţa (preşedintelui rus) Vladimir Putin”, a mai declarat democratul în vârstă de 81 de ani.

”Noi nu ne abandonăm aliaţii, îi susţinem. Nu lăsăm tiranii să câştige, ne opunem lor. Nu asistăm ca spectatori la evoluţiile lumii, le modelăm”, a declarat el, salutând consensul politic între parlamentarii democraţi şi un anumit număr de aleşi republicani, după luni de negocieri ale textului.

Legea a primit marţi o foarte largă susţinere în Senatul american, după ce a fost adoptată sâmbătă în Camera Reprezentanţilor, cealaltă componentă a Congresului american.