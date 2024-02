Câștigătorii Grammy 2024. Un star al muzicii a fost arestat imediat după a fost premiat la gală. Prima apariție publică a lui Celine Dion (FOTO) diagnosticată cu o rară boală

S-a încheiat fastuoasa gală de decernare a Premiilor Grammy, echivalentul Oscarurilor în lumea muzicii, trofee oferite anual de către US National Academy of Recording Arts and Sciences (Academia Națională a Artelor și Științelor de Înregistrări).

Killer Mike (Michael Render) a avut parte de seară ca-n texele sale hip-hop, fiind arestat imediat după gala ce a avut loc la Los Angeles (Crypto Arena). Hollywood Reporter spune că reținerea sa nu are legătură cu ceremonia unde a fost recompensat cu trei premii. Killer Mike a fost recompensat pentru ”Cea mai bună interpretare rap”, „Cel mai bun cântec rap” (feat André 3000, Future and Eryn Allen Kane, piesa „Scientists & Engineers)” și pentru ”Cel mai bun album rap” pentru „Michael”.

”Suspectul a fost identificat ca fiind Michael Render, în vârstă de 48 de ani, și a fost înregistrat pentru infracțiunea de agresiune contravențională”, conform lui Mike Lopez, purtător de cuvânt al Poliției din Los Angeles.

Câștigătorii Grammy 2024! Cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy a fost o gală în care Taylor Swift a bătut un record, acela de a câștiga pentru pentru a patra oară premiul pentru ”albumul anului” ( ”Midnights”). Solista a are o ”colecție” de 13 Premii Grammy. * Celine Dion (FOTO) a avut o apariție surprinzătoare, fiid prezentă pentru prima oară la o ceremonie publică după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu grave probleme de sănătate* Premiul pentru ”cea mai bună interpretare solo” l-a primit Miley Cyrus (ptr single-ul ”Flowers”), iar SZA a câștigat premiul pentru ”cel mai bun cântec r&b” (”Snozze”)

Lista premianților Grammy 2024:

– Albumul anului: „Midnights” – Taylor Swift

– Înregistrarea anului: „Flowers” – Miley Cyrus

– Cântecul anului: „What Was I Made For?” – Billie Eilish

– Cel mai bun artist debutant: Victoria Monet

POP:

– Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Ghost In The Machine” – SZA ft. Phoebe Bridgers

– Cel mai bun album pop vocal: „Midnights” – Taylor Swift

– Cea mai bună interpretare pop solo: „Flowers” – Miley Cyrus

DANCE/ELECTRONIC:

– Cea mai bună înregistrare dance: „Rumble” – Skrillex, Fred again & Flowdan

– Cel mai bun album Dance/Electronic: „Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)” – Fred again

ROCK:

– Cel mai bun cântec rock: „Not Strong Enough” – boygenius

– Cea mai bună interpretare rock: „Not Strong Enough” – boygenius

– Cea mai bună interpretare metal: „72 Seasons” – Metallica

– Cel mai bun album rock: „This Is Why” – Paramore

ALTERNATIV:

– Cea mai bună interpretare alternativ: „This Is Why” – Paramore

– Cel mai bun album alternativ: „The Record” – boygenius

R&B:

– Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: „Good Morning” – PJ Morton ft. Susan Carol

– Cea mai bună interpretare R&B: „ICU” – Coco Jones

– Cel mai bun cântec R&B: „Snooze” – SZA

– Cel mai bun album R&B: „Jaguar II” – Victoria Monet

RAP:

– Cel mai bun album rap: „Michael” – Killer Mike (FOTO)

– Cea mai bună interpretare rap: „Scientists and Engineers” – Killer Mike ft. André 3000

– Cel mai bun cântec rap: „Scientists and Engineers” – Killer Mike ft. André 3000

– Cea mai bună interpretare de rap melodic: „All My Life” – Lil Durk ft. J. Cole

COUNTRY:

– Cea mai bună interpretare country solo: „White Horse” – Chris Stapleton

– Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: „I Remember Everything” – Zach Bryan ft. Kacey Musgraves

– Cel mai bun cântec country: „White Horse” – Chris Stapleton

– Cel mai bun album country: „Bell Bottom Country” – Lainey Wilson