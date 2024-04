Cătălin Cîrstoiu: „Am mai mers cu metroul și înainte de campanie”

Cătălin Cîrstoiu a dat explicații în legătură cu imaginile în care a fost surprins călătorind cu metroul. Acesta a spus că uneori călătorește cu metroul, dar și cu alt mijloc de transport în comun.

„Da, am mai mers cu metroul și înainte de campanie, rar, pentru că, în primul rând, eu am un drum standard, plec de acasă, mă duc la spital, mă duc la facultate, mă întorc acasă. Cabinetul ăsta de care vorbiți este la jumătatea distanței. Mă opresc uneori să văd ce face soția mea, care e acolo după-amiaza. Ea e profesor universitar și nu e orice fel de medic Am mers cu metroul, mi-am luat copilul, pentru că vreau să-l învăț să meargă cu metroul, cu tramvaiul. M-am plimbat cu tramvaiul 45, cu metroul, dar, repet, ocazional. Eu m-am urcat în metrou în dimineața aceea, pentru că am vrut să-mi verific ipoteza. Era o chestie de moralitate până la urmă. Culmea, că în ziua aia nu era nimeni în metrou, la Tudor Arghezi. N-a fost o greșeală acea fotografie. E o fotografie făcută de o agenție de presă care a încărcat tot fluxul foto al zilei, a declarat Cătălin Cîrstoiu la B1 TV.