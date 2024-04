Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se pare că au găsit la Pro TV linistea financiară pe care au așteptat-o la Antena 1.

Chef-ii de televiziune reactivează formatul MaterChef cu multă poftă, mai ales că, în urma negocierilor, vor primit 600.000 de euro pe an. Adică dublu față de cât primeau de la vechiul angajator, cu care se află în proces după demisia lor de la cârma emisiunii ”Chefi la cuțite”. Deși sumele nu a fost niciodată confirmate de popularii bucătari de televiziune, care mai au și propriile lor contracte de imagine ori afaceri. Imediat după demisia de la Antena 1, Cătălin Scărlătescu a scos la iveală faptul că Antena 1 nu le-ar fi plătit salariile pentru ultimul sezon ”Chefi la cuțite”.

Cu cât vor fi plătiți jurații MasterChef Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu la Pro Tv! ”Stimabila Antena 1 nu ne-a dat banii pe Sezonul 12. (…) Vreau doar să îmi dea banii (…). După ce m-au dat în judecată și mi-au cerut toate milioanele din lume (…) Am muncit pe brânci, de dimineață până seara”, a spus Scărlătescu care a rupt colaborarea cu Antena 1 după nouă ani.

”Uită-te în conturile Antenei 1 și uită-te cât au câștigat ăia, nu noi, că noi am luat pleavă. Noi am luat puțin, am luat cât trebuia să luăm”, spunea chef Cătălin Scărlătescu, unul din bucătarii ”în foame” de bani.

Noul sezon MasterChef România se află în preproducție. Toți cei care au peste 18 ani, cred că au șanse să se afirme cu ce pun în farfurile și că pot să uimească prin gustul fascinant și aspectul fiecărui preparat sunt invitați să se înscrie la MasterChef România pe site-ul: inscrieri.protv.ro.