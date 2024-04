Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu s-au mutat la Pro TV! Chefii sunt ”la cuțite” cu Antena 1 cu care au ajuns la tribunal

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au semnat cu Pro TV.

Este postul unde cunoscuții bucătari de televiziune au cunoscut faima la scară largă ca jurați MasterChef (2012-2014). În prezet, chefii de televiziune sunt în proces cu Antena 1, post de unde au demisionat după nouă ani de prezență în banca juraților la ”Hell’s Kitchen”, apoi ”Chefi la cuțite”. Ultima producție a intrat într-un nou sezon cu un alt ”complet” de jurizare.

De altfel, acțiunea în instanță de Antena 1,proces în care se cer despăgubiri mari, s-a lăsat și cu acțiuni deschise la rândul lor de popularii bucătari de televiziune împotriva postului. Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu revin la Pro TV cu formatul ”MasterChef”. Ultimul sezon al emisiunii a fost în 2012 și i-a avut în banca de jurizare pe Joseph Hadad, Radu Dumitrescu, ”Foa” Florin Scripcă.

Cătălin Scărlătescu: ”Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă şi revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut… MasterChef este show-ul care a revoluţionat gastronomia în România şi îmi doresc ca noii concurenţi să vină cu mult curaj, avem nevoie de toţi rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună şi de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”.

Sorin Bontea: ”Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionaţi de arta culinară, aici am dat primele şorţuri, aici am reuşit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu” Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început. Noi ne-am schimbat în aceşti ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu (râde), unii sunt mai serioşi, mai ales Dumitrescu”.

Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu s-au mutat la Pro TV. Dumitrescu: ”MasterChef este formatul care ne-a lansat şi care a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire şi provocare, iar pasiunea pentru mâncare, care s-a plantat în casele oamenilor de-a lungul timpului, ne-a ajutat pe toţi să dezvoltăm o întreagă industrie. Pentru noi, MasterChef înseamnă începutul, iar dacă cineva mai spera, acum înseamnă şi întoarcerea. În această perioadă în care am trecut prin diverse lecţii, entuziasmul de a mă întoarce acasă, acolo de unde a pornit totul, e foarte mare. Mă încearcă un sentiment de siguranţă şi linişte şi abia aştept să îmi demonstrez mie că visul de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară”.