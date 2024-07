Ilie Năstase rupe legătura cu fiica sa care și-a făcut cont pe o aplicație pentru adulți. ”I-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro”

Ilie Năstase, fostul mare tenismen român, a declarat recent că nu mai dorește să audă de fiica sa adoptivă, Charlotte, după ce aceasta și-a făcut cont pe o platformă dedicată adulților. Decizia sa include blocarea apelurilor telefonice și încetarea suportului financiar.

Charlotte și contul pe o aplicație dedicată adulților

Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a ales să își deschidă un cont pe OnlyFans, o platformă de conținut pentru adulți. Această alegere a provocat o reacție puternică din partea tatălui său. „Nu mai am nicio treabă cu ea de când a făcut asta”, a declarat Năstase.

Ilie Năstase: ”Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o” (în telefon-n.r.)”

Charlotte a susținut recent că actuala soție a lui Năstase, Ioana, ar fi blocat apelurile sale către tatăl său. „Este incredibil ce poate să spună. Cum să umble Ioana la mine în telefon? Cum să o blocheze soția mea? Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o”, a răspuns Năstase, clarificând situația și eliminând orice suspiciune asupra Ioanei.

Relația tensionată tată-fiică: ”I-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro”

Năstase și-a exprimat clar nemulțumirea față de alegerea fiicei sale. „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui”, a spus acesta, subliniind că nu mai dorește să aibă legături cu Charlotte.

Reacțiile Publicului și Impactul asupra Familiei Năstase

Declarațiile făcute de Charlotte pe OnlyFans în care își prezenta corpul într-un mod jucăuș și provocator l-au scos ”din pepeni” pe Ilie Năstase „Bună, dragii mei! Bine ați venit pe pagina mea. Sper să vă placă. Spuneți ce vreți! Să ne jucăm, baby. Sânii mei se numesc Chloe și Coco. Chloe este cel stâng, pentru că are litera L în el”, a fost una dintre postările ei.

Platforma OnlyFans și controversele

OnlyFans a devenit una dintre cele mai mari platforme de conținut pentru adulți din lume. Deși nu este un studio de videochat, utilizatorii plătesc abonamente pentru a accesa conținutul creatorilor. Această platformă a generat multe controverse, dar și o sursă importantă de venit pentru mulți creatori de conținut, inclusiv pentru Charlotte.

Ilie Năstase are patru fete și un băiat, de asemenea înfiat!