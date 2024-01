Cazul abuzatorului sexual Jeffrey Epstein, sinucis în închisoare, capătă amploare. Încă 300 de nume au fost date publicității

Inca un set de documente, in numar total de 300, au fost date publicitatii – avand legatura cu activitatea si “viata” pradatorului sexual Jeffrey Epstein si a partenerei sale de viata -azi incarcerata- Ghislaine Maxwell.

Nume interesante sunt in aceste documente…Printul Andrew si Bill Clinton se numara printre ele -acestia sunt considerati ca fiind profitori ai sistemului creat de speculatorul financiar si pradatorul sexual Jeffrey Epstein care s-a “sinucis” in inchisoare, intr-o incercare disperata -spun gurile rele- de a izola aceasta lista de “invitati si participanti” fata de opinia publica…

Cele 300 de documente vin in completarea celor 900 deja dezvaluite la ordinul unui judecator federal din US. Judecatoarea Loretta Preska din New York a argumentat ca nu mai vede nici un motiv pentru care sa nu dea opiniei publice aceste nume deja parte dintr-un dosar inaintat spre judecata in 2015 de una dintre martorele care au declansat toata aceasta actiune- Virginia Giufrre.

Intr-un interviu penibil si jenant Printul Andrew evita cu disperare sa raspunda daca a fost sau nu real ceea ce Giuffre sustine in depozitia ei publica…Apoi avocatii lui fac o intelegere cu Giuffre platindu-i acesteia milioane de euro pentru ca Printul Andrew sa nu admita “any wrong doing” si sa poata nega public acuzatiile… Daca ofenseaza sexual cine trebuie, se gasesc solutii legale intotdeauna.

