În ce a investit Sânziana Negru banii de la America Express: ”Se fac ultimele retușuri. Mâncarea este senzațională!”

Lunga competiție de televiziune ”America Express” s-a încheiat! După un nou sezon plin de peripeții Sânziana Negru și Laura Giurcanu au împărțit Marele Premiu, în valoare de 30.000 de euro, care a venit pe lângă alte câteva mii de euro, diurna pe perioada cât cele două s-au aflat în concurs.

Pentru Sânziana (36 de ani), banii pentru care s-a luptat din greu în competiția ”America Express” au avut o direcție de mult stabilită, un restaurant cu specific mexican, afacere promițătoare în care a investit alături de doi buni prieteni.

Localul în care s-a implicat influencerița are trei niveluri (două dedicate ospățului, iar cel de-al treilea etaj a fost transformat într-o mica galerie de artă) și este situat într-o zonă bună a Capitalei.

În ce a investit Sânziana Negru banii de la America Express! ”Împreună cu oamenii mei de suflet, am deschis un restaurant. Se fac ultimele retușuri și am emoții cât casa. Are un specific mexican, un tribut adus Americii Latine și îndrăznesc să spun că cel mai mult ceviche (popular preparat culinar mexican-n.r.) îl veți găsi la noi. Mâncarea este senzațională”, trâmbițează Sânziana restaurantul respectiv, deși Mexicul nu s-a aflat pe ”Drumul soarelui”, itinerarul din acest an a aventurii televizate ”America Express” (Columbia, Ecuador și Argentina-n.r.).