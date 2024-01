Oil Terminal a finalizat construirea unui rezervor de capacitate 55.000 mc, cel mai mare realizat după 1989 /Burduja: Oil Terminal a înţeles oportunităţile crizei din Ucraina si ale viitoare reconstrucţii şi a acţionat pentru creşterea veniturilor – FOTO

“În data de 05.01.2024 Oil Terminal a bifat o premieră pentru cei 125 de ani de activitate ai companiei inaugurând un rezervor cu o capacitate de stocare de 55.000 mc amplasat în Secţia Platformă Sud, cel mai nou şi amplu obiectiv de investiţii al societăţii şi totodată cel mai mare rezervor construit după 1989”, au transmis reprezentanţii Oil Terminal.

Rezervorul inaugurat are o capacitate de 55.000 mc, este prevăzut cu un capac metalic flotant, are o înălţime de 18 metri, diametru de 60 metri şi o cuvă de 10.000 mp, la construirea acestuia fiind utilizate 900 tone de metal.

“Pe toata perioada construcţiei (17 luni) au participat in medie cate 50 muncitori zilnic, lucrările fiind finalizate in timp record, cu 13 luni înainte de termenul contractual (30 luni prevazut iniţial). Această nouă capacitate de depozitare reprezintă o necesitate stringentă pe fondul actualei situaţii geopolitice şi oferă posibilitatea de a putea fi utilizat atât pentru ţiţei, cât şi pentru motorina în funcţie de solicitările pieţei/clienţilor”, a precizat sursa citată.

Directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, a declarat că prin această investiţie este mărită capacitatea de depozitare.

“Este deja o certitudine faptul că Oil Terminal este o companie care îşi respectă angajamentele. Prin finalizarea acestei investiţii majore echipa de management s-a ţinut de promisiune si a atins un obiectiv principal respectiv mărirea capacităţii de depozitare şi transferul către Secţia Platformă Sud, situată în afara oraşului Constanţa a capacităţilor existente în Secţia Platforma Nord – situată în interiorul oraşului Constanţa. Astfel, se eliberează terenul în suprafaţă de 38 ha situat în Secţia Platformă Nord ce conferă multiple facilităţi de acces atât la infrastructura publică rutieră şi feroviară, fiind situat în oraş, lângă Gara CFR Constanţa, cât şi la infrastructura de utilităţi publice cum ar fi conexiunea la apă, canalizare, electricitate şi gaz”, a afirmat Sorin Ciutureanu.

El a precizat că pe terenul respectiv urmează să fie realizat un proiect de regenerare urbană.

“Astfel, terenul va fi exploatat în noi direcţii de dezvoltare benefice în egală măsură pentru societate şi comunitate. Desigur, fac referire la cel mai ambiţios proiect de regenerare urbană şi cea mai mare şansă de dezvoltare pentru întreaga regiune, un proiect mixed-use cu parc, grădină botanică, pol de business şi concepte de divertisment, pe care Oil Terminal il realizeaza în parteneriat cu Iulius Real Estate. Astfel vom contribui la creşterea gradului de acoperire a nevoilor comunităţii locale şi regionale într-un mod sustenabil şi responsabil şi vom ajuta la îmbunătăţirea calitatii vieţii populaţiei”, a explicat directorul general al Oil Terminal.

El a adăugat că intenţionează construirea unui terminal de bitum.

“Pentru viitor ne propunem să diversificăm activitatea prin construirea unui terminal de bitum, să continuăm mărirea capacităţilor de depozitare, să automatizăm instalaţiile existente prin implementarea unor tehnologii avansate şi standarde ridicate de securitate astfel incat să asigurăm că toate operaţiunile sunt realizate într-un mod responsabil şi ecologic, şi să demonstrăm importanţa strategică a Oil Terminal, contribuţia sa la fluxul energetic si susţinerea motorului economiei româneşti.

Evoluţia este parte din cultura noastră organizaţională. Ne-am dezvoltat prin propriile sisteme de calitate, prin strategia investiţională permanent promovată, prin toate generaţiile de salariaţi care, cu mândrie şi dăruire, au făcut parte din familia petroliştilor”, a mai transmis Sorin Ciutureanu..

”Ziua a început devreme şi anul a început bine. Sunt în Constanţa, alături de reprezentanţii Oil Terminal, pentru inaugurarea celui mai mare rezervor pentru ţiţei şi motorină, cu o capacitate de 55.000 mc. Este primul rezervor nou, construit de la zero de Oil Terminal, din anul 1970. Înălţime de 18 m, diametru de 60 m şi o cuvă de 10.000 mp, cu peste 900 tone de metal. Tablă românească de cea mai bună calitate. Companie din portofoliul ministerului energiei, Oil Terminal are o tradiţie de peste 125 de ani şi joacă un rol strategic atât pentru România, cât şi pentru întreaga regiune. Platforma Sud, unde am inaugurat azi noua capacitate, este al patrulea cel mai mare din Europa. De ce am ţinut să fiu astăzi aici? În primul rând, pentru ca managementul companiei s-a ţinut de cuvânt. Am fost pe 19 septembrie pe şantier şi am solicitat să fie finalizată investiţia până la sfârşitul anului. Şi aşa a fost, cu 13 luni înainte de termenul stabilit prin contract. Felicit compania şi antreprenorul general român”, a scris pe contul său de Facebook ministrul Energiei Sebastian Burduja.

El subliniază că ”Oil Terminal Constanţa a înţeles oportunităţile crizei din Ucraina si ale viitoare reconstrucţii şi a acţionat pentru creşterea capacităţii şi deci a veniturilor şi profitabilităţii companiei”.

”Şi nu se opreşte aici, anul acesta mai are patru proiecte în plan: două rezervoare modernizate, unul nou în Portul Constanţa şi un nou terminal de bitum, în premieră absolută. Este un exemplu şi pentru alte companii cu capital majoritar de stat din sectorul energetic — şi nu numai. Platforma Sud joacă un rol crucial în asigurarea livrărilor de motorină către pieţele din Ucraina, Republica Moldova şi, de asemenea, pe piaţa internă. Am dovedit, încă o dată, că se poate. Felicit managementul companiei pentru viziune şi hotărâre. Voi continua să fiu implicat, cu toată echipa Ministerului Energiei, pentru a susţine pe deplin dezvoltarea strategică a acestei capacităţi în beneficiul României. Înainte, împreună spre noi provocări”, a conchis ministrul Energiei.