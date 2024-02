Ce avere a investit Virgil Ianțu în restaurantul său! Prețurile nu sunt chiar mici

Virgil Ianțu a schimbat poziția de client cu cea de administrator de restaurant și televiziunea cu munca în domeniul ospitalității.

Activitate care nu îi este chiar străină, prezentatorul de televiziune fiind ambasador al multor branduri prezențe în HoReCa, de unde și ideea dea investi într-un restaurant de lux în centrul Capitalei.

Proiectul muzicianului și prezentatorului de televiziune este unul mai vechi și i-a trebuit ani de pregătire, resurse și un partener de nădejde pentru a deschide un local așa cum și l-a dorit. Este vorba de Claudia Mititello, confondatoarea unor localuri premium cu specific italian deschise în București. Femeia de afaceri confirmă că, pentru localul pe care l-a inaugurat împreună cu Virgil Ianțu, investițiile în amenajare, mobilier și echipament, au depășit 500.000 de euro.

Ce avere a investit Virgil Ianțu în restaurantul său! Virgil Ianțu și Claudia Mititello au avut o seamă de oaspeți de seamă la inagurarea restaurantului, dar și mulți prieteni din breasla televiziunii ai prezentatorului, amintim pe Andreea Marin, Andreea Raicu, Răzvan Fodor, Andreea Esca, Radu Vâlcan, Adrian Despot ori Ciprian Marica.

La restaurantul al lui Virgil Ianțu prețurile sunt ca cele din centru. De pildă, o pizza costa de la 40 de lei, o porție de paste pleacă de la 55 de lei iar un atricot de vită cu garniture 65 lei.

”Este visul meu și al prietenilor mei apropiați de an avea un loc în care să ne relaxăm, să râdem și să ascultăm muzică care ne place. În plus, poate deveni casa ta și a prietenilor tăi. În plus, vom avea muzică live și o atmosferă caldă și relaxată. Este posibil să vă placă.”, spus Ianțu despre afacerea sa nouă.